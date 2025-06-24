Підприємці отримали понад тисячу держгарантованих кредитів на 3,6 млрд грн у травні

У травні 2025 року підприємці отримали 1 114 кредитів на загальну суму 3,6 млрд грн, при цьому понад 1,9 млрд грн основного боргу було гарантовано державою. Загалом, від початку дії воєнного стану, було видано 42 759 таких кредитів на суму 143,7 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Зазначається, що від початку впровадження інструменту державних гарантій на портфельній основі (з грудня 2020 року) в Україні, у межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, вже видано 47 909 кредитів на загальну суму 154,2 млрд гривень.

Станом на 1 червня 2025 року 29 банків-кредиторів обслуговують 22 501 кредит на 76,5 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 34,8 млрд гривень. Це 67 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

Лідери серед банків за обсягом кредитів під державні гарантії

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 червня під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

Приватбанк – 15 063 кредити на загальну суму 22,1 млрд грн, що становить 59 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

– 15 063 кредити на загальну суму 22,1 млрд грн, що становить 59 % від ліміту таких гарантій, наданих банку; Ощадбанк – 3 138 кредитів на 11,2 млрд грн (55 % від ліміту банку);

– 3 138 кредитів на 11,2 млрд грн (55 % від ліміту банку); Укргазбанк – 971 кредит на 10,5 млрд грн (72 % від свого ліміту);

– 971 кредит на 10,5 млрд грн (72 % від свого ліміту); ПУМБ – 705 кредитів на 7,8 млрд грн (78 % від свого ліміту);

– 705 кредитів на 7,8 млрд грн (78 % від свого ліміту); Укрексімбанк – 491 кредит на понад 7,6 млрд грн (81 % від свого ліміту).

Регіони-лідери за обсягом державних гарантованих кредитів

у Києві – 2 751 кредит на загальну суму 10,3 млрд грн;

у Дніпропетровській області – 1 881 кредит на 6,1 млрд грн;

у Львівській – 1 805 кредитів на 5,6 млрд грн;

у Харківській – 855 кредитів на 5,1 млрд грн;

у Київській – 1 512 кредитів на 4,7 млрд грн;

в Одеській – 1 477 кредитів на 4,5 млрд гривень.

Сфери за видами економічної діяльності

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

сільське господарство – 4 479 кредитів на загальну суму понад 26,6 млрд грн;

переробна промисловість – 4 438 кредитів на 21,5 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 9 638 кредитів на 20,4 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність –1 193 кредити на 2,6 млрд грн;

будівництво – 718 кредитів на 1,9 млрд грн.

Нагадаємо, у квітні підприємці отримали 1 150 кредитів на 4,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,4 млрд гривень. З початку дії інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 46 781 кредит на загальну суму 151 млрд гривень.