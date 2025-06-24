Предприниматели получили более тысячи госгарантированных кредитов на 3,6 млрд грн в мае

В мае 2025 года предприниматели получили 1114 кредитов на общую сумму 3,6 млрд грн, при этом более 1,9 млрд грн основного долга было гарантировано государством. Всего с начала действия военного положения было выдано 42 759 таких кредитов на сумму 143,7 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов.

С начала внедрения инструмента государственных гарантий на портфельной основе (с декабря 2020 года) в Украине, в рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса, уже выдано 47 909 кредитов на общую сумму 154,2 млрд гривен.

По состоянию на 1 июня 2025 29 банков-кредиторов обслуживают 22 501 кредит на 76,5 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 34,8 млрд гривен. Это 67% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд. гривен).

Лидеры среди банков по объему кредитов под государственные гарантии

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 июня, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:

Приватбанк – 15063 кредита на общую сумму 22,1 млрд грн, что составляет 59% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

– 15063 кредита на общую сумму 22,1 млрд грн, что составляет 59% от лимита таких гарантий, предоставленных банку; Ощадбанк – 3138 кредитов на 11,2 млрд грн (55% от лимита банка);

– 3138 кредитов на 11,2 млрд грн (55% от лимита банка); Укргазбанк – 971 кредит на 10,5 млрд грн (72% от своего лимита);

– 971 кредит на 10,5 млрд грн (72% от своего лимита); ПУМБ – 705 кредитов на 7,8 млрд грн (78% от своего лимита);

– 705 кредитов на 7,8 млрд грн (78% от своего лимита); Укрэксимбанк – 491 кредит более чем на 7,6 млрд грн (81 % от своего лимита).

Регионы-лидеры по объему государственных гарантированных кредитов

в Киеве – 2751 кредит на общую сумму 10,3 млрд грн;

в Днепропетровской области – 1881 кредит на 6,1 млрд грн;

во Львовской – 1805 кредитов на 5,6 млрд грн;

в Харьковской – 855 кредитов на 5,1 млрд грн;

в Киевской – 1512 кредитов на 4,7 млрд грн;

в Одесской – 1477 кредитов на 4,5 млрд гривен.

Сферы по видам экономической деятельности

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

сельское хозяйство – 4479 кредитов на общую сумму свыше 26,6 млрд грн;

перерабатывающая промышленность – 4 438 кредитов на 21,5 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 9638 кредитов на 20,4 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1193 кредита на 2,6 млрд грн;

строительство – 718 кредитов на 1,9 млрд. грн.

Напомним, в апреле предприниматели получили 1 150 кредитов на 4,2 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,4 млрд гривен. С начала действия инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 46 781 кредит на общую сумму 151 млрд гривен.