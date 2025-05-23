В апреле предпринимателям выдали кредитов на 4,2 млрд грн: какие отрасли получили больше всего средств

В апреле предприниматели получили 1150 кредитов на 4,2 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,4 млрд гривен. С начала действия инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 46 781 кредит на общую сумму 151 млрд гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

За время действия военного положения выдано 41 632 таких кредита на 140,5 млрд гривен. По состоянию на 1 мая 2025 31 банк-кредитор обслуживает 22 211 кредитов на 76,2 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 34,3 млрд гривен. Это 66% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд. гривен).

География кредитования

Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве – 2718 кредитов на общую сумму 10,3 млрд грн, а также в таких регионах:

Днепропетровской области – 1843 кредита на 6,1 млрд грн;

Львовской – 839 кредитов на 5,7 млрд. грн;

Харьковской – 830 кредитов на 5,1 млрд. грн.;

Киевской – 1487 кредитов на 4,6 млрд грн;



Одесской – 1414 кредитов на 4,3 млрд гривен.

Отрасли кредитования

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

сельское хозяйство – 4327 кредитов на общую сумму свыше 26,3 млрд грн;

перерабатывающая промышленность – 4 344 кредита на 21,2 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 9622 кредита на 20,7 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 1238 кредитов на 2,7 млрд грн;

1238 кредитов на 2,7 млрд грн; строительство – 677 кредитов на 1,9 млрд. грн.



Какие банки выдали больше всего кредитов?

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 мая, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:

Приватбанк – 14 962 кредита на общую сумму 22,6 млрд грн, что составляет 60 % от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

Ощадбанк – 3055 кредитов на 11,1 млрд грн (53% от лимита банка);

Укргазбанк – 932 кредита на 10,4 млрд грн (71% от своего лимита);

ПУМБ – 707 кредитов на 7,6 млрд грн (76% от своего лимита);

Укрэксимбанк – 480 кредитов более чем на 7,3 млрд грн (78 % от своего лимита).

Напомним, в марте предприниматели получили 815 кредитов на около 3,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированному государством, в объеме 2,3 млрд гривен.