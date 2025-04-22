В марте предприниматели получили кредитов на 3,9 млрд грн: какие отрасли получили больше всего средств

В Украине в рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса с декабря 2020 выдано 45 621 кредит на общую сумму 146,9 млрд гривен. В марте предприниматели получили 815 кредитов на около 3,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,3 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. 31 банк-кредитор обслуживает 21 823 кредита на 75,1 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 33,1 млрд гривен. Это 64% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд гривен).

По количеству кредитов под государственные гарантии на портфельной основе у лидеров вышли следующие банки:

" Приватбанк " – 14 623 кредита на общую сумму 22,1 млрд грн ( 57 % от лимита таких гарантий, предоставленных банку);

Приватбанк – 14 623 кредита на общую сумму 22,1 млрд грн 57 % от лимита таких гарантий, предоставленных банку); "Ощадбанк" – 3099 кредитов на 11,5 млрд грн (53% от лимита банка);

"Укргазбанк" – 903 кредита на 10,1 млрд грн (67% от своего лимита);

ПУМБ – 717 кредитов на 7,6 млрд грн (75% от своего лимита);

"Укрэксимбанк" – 463 кредита более чем на 7 млрд грн (75 % от своего лимита).

В каких регионах выдано кредитов больше всего?

Больше всего кредитов на поддержку бизнеса выдано:

в Киеве – 2 681 кредит на общую сумму 10,1 млрд грн;

в Днепропетровской области – 1776 кредитов на 5,9 млрд грн;

во Львовской области – 1859 кредитов на 5,8 млрд грн;

в Харьковской области – 788 кредитов на 4,9 млрд. грн;

в Киевской области – 1458 кредитов на 4,6 млрд грн;

в Одесской области — 1353 кредита на 4,1 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше кредитов обслуживаются в следующих сферах:

сельское хозяйство – 4 104 кредита на общую сумму более 26 млрд грн;

перерабатывающая промышленность – 4 252 кредита на 20,6 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 9562 кредита на 20,5 млрд грн;



транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность –1 251 кредит на 2,7 млрд грн;

транспорт, хозяйство, почтовая и курьерская деятельность –1 251 кредит на 2,7 млрд грн; строительство – 663 кредита на 1,9 млрд грн.

Напомним, банки фиксируют рост спроса со стороны бизнеса и населения на кредиты и ожидают дальнейшего увеличения объемов кредитования в течение ближайшего года.