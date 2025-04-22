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В марте предприниматели получили кредитов на 3,9 млрд грн: какие отрасли получили больше всего средств
В Украине в рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса с декабря 2020 выдано 45 621 кредит на общую сумму 146,9 млрд гривен. В марте предприниматели получили 815 кредитов на около 3,9 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,3 млрд гривен.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
По состоянию на 1 апреля 2025 г. 31 банк-кредитор обслуживает 21 823 кредита на 75,1 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 33,1 млрд гривен. Это 64% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд гривен).
По количеству кредитов под государственные гарантии на портфельной основе у лидеров вышли следующие банки:
- "Приватбанк" – 14 623 кредита на общую сумму 22,1 млрд грн ( 57 % от лимита таких гарантий, предоставленных банку);
- "Ощадбанк" – 3099 кредитов на 11,5 млрд грн (53% от лимита банка);
- "Укргазбанк" – 903 кредита на 10,1 млрд грн (67% от своего лимита);
- ПУМБ – 717 кредитов на 7,6 млрд грн (75% от своего лимита);
- "Укрэксимбанк" – 463 кредита более чем на 7 млрд грн (75 % от своего лимита).
В каких регионах выдано кредитов больше всего?
Больше всего кредитов на поддержку бизнеса выдано:
- в Киеве – 2 681 кредит на общую сумму 10,1 млрд грн;
- в Днепропетровской области – 1776 кредитов на 5,9 млрд грн;
- во Львовской области – 1859 кредитов на 5,8 млрд грн;
- в Харьковской области – 788 кредитов на 4,9 млрд. грн;
- в Киевской области – 1458 кредитов на 4,6 млрд грн;
- в Одесской области — 1353 кредита на 4,1 млрд гривен.
По видам экономической деятельности больше кредитов обслуживаются в следующих сферах:
- сельское хозяйство – 4 104 кредита на общую сумму более 26 млрд грн;
- перерабатывающая промышленность – 4 252 кредита на 20,6 млрд грн;
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оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 9562 кредита на 20,5 млрд грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность –1 251 кредит на 2,7 млрд грн;
- строительство – 663 кредита на 1,9 млрд грн.
Напомним, банки фиксируют рост спроса со стороны бизнеса и населения на кредиты и ожидают дальнейшего увеличения объемов кредитования в течение ближайшего года.