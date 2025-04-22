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У березні підприємці отримали кредитів на 3,9 млрд грн: які галузі отримали коштів найбільше

рукостискання, документи
Минулого місяця підприємці отримали кредитів на 3,9 млрд грн. / Pixabay

В Україні у межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу з грудня 2020 року видано 45 621 кредит на загальну суму 146,9 млрд гривень. У березні підприємці отримали 815 кредитів на близько 3,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,3 млрд гривень. 

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Станом на 1 квітня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 823 кредити на 75,1 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 33,1 млрд гривень. Це 64 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів під державні гарантії на портфельній основі у лідери вийшли наступні банки:

  • "Приватбанк" – 14 623 кредити на загальну суму 22,1 млрд грн (57 % від ліміту таких гарантій, наданих банку); 
  • "Ощадбанк" – 3 099 кредитів на 11,5 млрд грн (53 % від ліміту банку); 
  • "Укргазбанк" – 903 кредити на 10,1 млрд грн (67 % від свого ліміту); 
  • ПУМБ – 717 кредитів на 7,6 млрд грн (75 % від свого ліміту); 
  • "Укрексімбанк" – 463 кредити на понад 7 млрд грн (75 % від свого ліміту).
Фото 2 — У березні підприємці отримали кредитів на 3,9 млрд грн: які галузі отримали коштів найбільше

В яких регіонах видано кредитів найбільше?

Найбільше кредитів на підтримку бізнесу видано:

  • у місті Києві – 2 681 кредит на загальну суму 10,1 млрд грн; 
  • у Дніпропетровській області – 1 776 кредитів на 5,9 млрд грн; 
  • у Львівській області – 1 859 кредитів на 5,8 млрд грн; 
  • у Харківській області – 788 кредитів на 4,9 млрд грн; 
  • у Київській області – 1 458 кредитів на 4,6 млрд грн; 
  • в Одеській області – 1 353 кредити на 4,1 млрд гривень.
Фото 3 — У березні підприємці отримали кредитів на 3,9 млрд грн: які галузі отримали коштів найбільше

За видами економічної діяльності найбільше кредитів обслуговуються у таких сферах:

  • сільське господарство – 4 104 кредити на загальну суму понад 26 млрд грн;
  • переробна промисловість – 4 252 кредити на 20,6 млрд грн; 
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 9 562 кредити на 20,5 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність –1 251 кредит на 2,7 млрд грн; 
  • будівництво – 663 кредити на 1,9 млрд грн.

Нагадаємо, банки фіксують зростання попиту з боку бізнесу та населення на кредити й очікують подальшого збільшення обсягів кредитування протягом найближчого року. 

Автор:
Тетяна Ковальчук