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У березні підприємці отримали кредитів на 3,9 млрд грн: які галузі отримали коштів найбільше
В Україні у межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу з грудня 2020 року видано 45 621 кредит на загальну суму 146,9 млрд гривень. У березні підприємці отримали 815 кредитів на близько 3,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,3 млрд гривень.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Станом на 1 квітня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 823 кредити на 75,1 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 33,1 млрд гривень. Це 64 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).
За кількістю кредитів під державні гарантії на портфельній основі у лідери вийшли наступні банки:
- "Приватбанк" – 14 623 кредити на загальну суму 22,1 млрд грн (57 % від ліміту таких гарантій, наданих банку);
- "Ощадбанк" – 3 099 кредитів на 11,5 млрд грн (53 % від ліміту банку);
- "Укргазбанк" – 903 кредити на 10,1 млрд грн (67 % від свого ліміту);
- ПУМБ – 717 кредитів на 7,6 млрд грн (75 % від свого ліміту);
- "Укрексімбанк" – 463 кредити на понад 7 млрд грн (75 % від свого ліміту).
В яких регіонах видано кредитів найбільше?
Найбільше кредитів на підтримку бізнесу видано:
- у місті Києві – 2 681 кредит на загальну суму 10,1 млрд грн;
- у Дніпропетровській області – 1 776 кредитів на 5,9 млрд грн;
- у Львівській області – 1 859 кредитів на 5,8 млрд грн;
- у Харківській області – 788 кредитів на 4,9 млрд грн;
- у Київській області – 1 458 кредитів на 4,6 млрд грн;
- в Одеській області – 1 353 кредити на 4,1 млрд гривень.
За видами економічної діяльності найбільше кредитів обслуговуються у таких сферах:
- сільське господарство – 4 104 кредити на загальну суму понад 26 млрд грн;
- переробна промисловість – 4 252 кредити на 20,6 млрд грн;
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оптова та роздрібна торгівля, ремонт
транспортних засобів – 9 562 кредити на 20,5 млрд грн;
- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність –1 251 кредит на 2,7 млрд грн;
- будівництво – 663 кредити на 1,9 млрд грн.
Нагадаємо, банки фіксують зростання попиту з боку бізнесу та населення на кредити й очікують подальшого збільшення обсягів кредитування протягом найближчого року.