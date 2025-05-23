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У квітні підприємцям видали кредитів на 4,2 млрд грн: які галузі отримали найбільше коштів

гривні
У квітні бізнес отримав понад чотири мільярди гривень кредитів. / НБУ

У квітні підприємці отримали 1 150 кредитів на 4,2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,4 млрд гривень. З початку дії інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 46 781 кредит на загальну суму 151 млрд гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

За час дії воєнного стану видано 41 632 такі кредити на 140,5 млрд гривень. Станом на 1 травня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 22 211 кредитів на 76,2 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 34,3 млрд гривень. Це 66 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

Географія кредитування

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві – 2 718 кредитів на загальну суму 10,3 млрд грн, а також в таких регіонах:

  • Дніпропетровській області – 1 843 кредити на 6,1 млрд грн; 
  • Львівській – 839 кредитів на 5,7 млрд грн; 
  • Харківській – 830 кредитів на 5,1 млрд грн; 
  • Київській – 1 487 кредитів на 4,6 млрд грн;
  • Одеській – 1 414 кредитів на 4,3 млрд гривень.

Галузі кредитування

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

  • сільське господарство – 4 327 кредитів на загальну суму понад 26,3 млрд грн; 
  • переробна промисловість – 4 344 кредити на 21,2 млрд грн; 
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 9 622 кредити на 20,7 млрд грн; 
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 238 кредитів на 2,7 млрд грн; 
  • будівництво – 677 кредитів на 1,9 млрд грн.  

Які банки видали найбільше кредитів?

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 травня під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

  • Приватбанк – 14 962 кредити на загальну суму 22,6 млрд грн, що становить 60 % від ліміту таких гарантій, наданих банку; 
  • Ощадбанк – 3 055 кредитів на 11,1 млрд грн (53 % від ліміту банку); 
  • Укргазбанк – 932 кредити на 10,4 млрд грн (71 % від свого ліміту); 
  • ПУМБ – 707 кредитів на 7,6 млрд грн (76 % від свого ліміту); 
  • Укрексімбанк – 480 кредитів на понад 7,3 млрд грн (78 % від свого ліміту).

Нагадаємо, у березні підприємці отримали 815 кредитів на близько 3,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,3 млрд гривень. 

Автор:
Тетяна Ковальчук