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За время войны бизнес получил 147,3 млрд грн кредитов на портфельной основе: какие банки лидируют

гривны
За время войны бизнес получил 147,3 млрд. грн. кредитов. / Depositphotos

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине за время военного положения предприниматели получили 43,5 тыс. кредитов на 147,3 млрд. грн. гарантированных государством на портфельной основе. С момента действия инструмента госгарантий – декабря 2020 года – выдано 48 653 кредита на общую сумму 157,7 млрд гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

В июне предприниматели получили 724 кредита на 3,6 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме более 2,1 млрд гривен.

По состоянию на 1 июля 2025 29 банков-кредиторов обслуживают 23 249 кредитов на 80,3 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 36,5 млрд гривен. Это 71% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд гривен).

По количеству кредитов на портфельной основе лидируют следующие банки:

  • Приватбанк – 15551 кредит на общую сумму 24 млрд грн, что составляет 67% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;  
  • Ощадбанк – 3286 кредитов на 11,7 млрд грн (58% от лимита банка);
  • Укргазбанк – 1011 кредитов на 10,6 млрд грн (71% от своего лимита);
  • ПУМБ – 710 кредитов на 8,2 млрд грн (82% от своего лимита);
  • Укрэксимбанк – 516 кредитов на 8,1 млрд грн (85% от своего лимита).
Фото 2 — За время войны бизнес получил 147,3 млрд грн кредитов на портфельной основе: какие банки лидируют

Регионы-лидеры по объему гарантированных кредитов

Наибольший объем таких кредитов обслуживается:

  • в Киеве – 2799 кредитов на общую сумму 10,9 млрд грн;
  • в Днепропетровской области – 1962 кредита на 6,4 млрд грн;
  • во Львовской – 1 844 кредита на 6,0 млрд грн;
  • в Харьковской – 881 кредит на почти 5,3 млрд грн;
  • в Киевской – 1541 кредит на 5,1 млрд грн;
  • в Одесской – 1514 кредитов на 4,6 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

  • сельское хозяйство – 4 864 кредита на общую сумму около 29 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность – 4568 кредитов на 22,3 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 9785 кредитов на 20,8 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 1213 кредита на 2,6 млрд грн;
  • строительство – 740 кредитов почти на 2 млрд грн.
Фото 3 — За время войны бизнес получил 147,3 млрд грн кредитов на портфельной основе: какие банки лидируют

Напомним, в мае 2025 года предприниматели получили кредиты на общую сумму 3,6 млрд грн, при этом более 1,9 млрд грн основного долга было гарантировано государством.

Автор:
Татьяна Ковальчук