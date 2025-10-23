Кошти під держгарантії: у вересні бізнес отримав близько 1,7 млрд грн кредитів на портфельній основі

У вересні підприємці отримали 506 кредитів на понад 1,7 млрд грн, при цьому частка зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, склала 904 млн гривень. З початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 50 593 кредити на загальну суму 163,5 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу міністерства фінансів України.

Станом на 1 жовтня 2025 року, 28 банків-кредиторів обслуговують 22 876 кредитів на суму 79,2 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 36,2 млрд гривень. Це 70% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів, що обслуговуються під державні гарантії, лідирують:

Приватбанк – 15 148 кредитів на загальну суму 22,3 млрд грн, що становить 62 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк – 3 258 кредитів на 12 млрд грн (60 % від ліміту банку);

Укргазбанк – 1 021 кредит на 10,5 млрд грн (71 % від свого ліміту);

ПУМБ – 717 кредитів на 8,6 млрд грн (88 % від свого ліміту);

Укрексімбанк – 527 кредитів на 8,2 млрд грн (85 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у:

Києві – 2 730 кредитів на загальну суму 10,6 млрд грн ;

Дніпропетровській області – 1 957 кредитів на 6,3 млрд грн;

Львівській – 1 785 кредитів на 5,9 млрд грн;

Харківській – 916 кредитів на 5,4 млрд грн;

Київській – 1 520 кредитів на близько 5 млрд грн;

Одеській – 1 450 кредитів на 4,3 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: сільське господарство – це 4 541 кредит на загальну суму 28,2 млрд грн; далі йде переробна промисловість з 4 783 кредитами на 23,1 млрд грн; а також оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів, яка лідирує за кількістю – 9 530 кредитів на 20 млрд грн.

Нагадаємо, у серпні 2025 року українські підприємці отримали 498 кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн, забезпечених державними гарантіями на портфельній основі.