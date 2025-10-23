Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,37

--0,10

Готівковий курс:

USD

42,05

41,92

EUR

49,00

48,83

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кошти під держгарантії: у вересні бізнес отримав близько 1,7 млрд грн кредитів на портфельній основі

гривні
У вересні підприємці отримали близько 1,7 млрд грн кредитів. / НБУ

У вересні підприємці отримали 506 кредитів на понад 1,7 млрд грн, при цьому частка зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, склала 904 млн гривень. З початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 50 593  кредити на загальну суму 163,5 млрд гривень. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу міністерства фінансів України.

Станом на 1 жовтня 2025 року, 28 банків-кредиторів обслуговують 22 876 кредитів на суму 79,2 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 36,2 млрд гривень. Це 70% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів, що обслуговуються під державні гарантії, лідирують:

  • Приватбанк – 15 148 кредитів на загальну суму 22,3 млрд грн, що становить 62 % від ліміту таких гарантій, наданих банку; 
  • Ощадбанк – 3 258 кредитів на 12 млрд грн (60 % від ліміту банку); 
  • Укргазбанк – 1 021 кредит на 10,5 млрд грн (71 % від свого ліміту); 
  • ПУМБ – 717 кредитів на 8,6 млрд грн (88 % від свого ліміту); 
  • Укрексімбанк – 527 кредитів на 8,2 млрд грн (85 % від свого ліміту).
Фото 2 — Кошти під держгарантії: у вересні бізнес отримав близько 1,7 млрд грн кредитів на портфельній основі

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у:

  • Києві – 2 730 кредитів на загальну суму 10,6 млрд грн
  • Дніпропетровській області – 1 957 кредитів на 6,3 млрд грн; 
  • Львівській – 1 785 кредитів на 5,9 млрд грн; 
  • Харківській – 916 кредитів на 5,4 млрд грн; 
  • Київській – 1 520 кредитів на близько 5 млрд грн; 
  • Одеській – 1 450 кредитів на 4,3 млрд гривень.
Фото 3 — Кошти під держгарантії: у вересні бізнес отримав близько 1,7 млрд грн кредитів на портфельній основі

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: сільське господарство – це 4 541 кредит на загальну суму 28,2 млрд грн; далі йде переробна промисловість з 4 783 кредитами на 23,1 млрд грн; а також оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів, яка лідирує за кількістю – 9 530 кредитів на 20 млрд грн.

Нагадаємо, у серпні 2025 року українські підприємці отримали 498 кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн, забезпечених державними гарантіями на портфельній основі.

Автор:
Тетяна Ковальчук