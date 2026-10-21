У Трампа утверждают, что решение о доступе к Starlink в Украине принимает Маск, а не Белый дом

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что решение о доступе Украины к Starlink принимают компания SpaceX и ее владелец Илон Маск, а не Белый дом, что свидетельствует о том, что миллиардер, возможно, ограничил доступ Киева к этому сервису.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Госсекретарь прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о том, что ограничить Starshield для Украины распорядился Маск после консультаций с Трампом.

«Мне неизвестно, чтобы мы знали об этом решении заранее. Но это не суть важно. Суть состоит в том, что использование их оборудования и допустимые скорости регулируются частным коммерческим контрактом», - сказал Рубио.

В понедельник Трамп заявил журналистам, что не знает, кто отвечает за замедление Starlink, "но хотел бы это узнать".

При этом источники Reuters настаивают, что приказ ограничить работу спутниковой системы, используемой Украиной для связи на поле боя и проведения операций с применением беспилотников, поступил из Белого дома.

Ограничение Starlink

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая — Starlink компании SpaceX, которую используют для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая — Starshield, которая используется для наступательных военных операций.

Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур, отвечающих за национальную безопасность, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink как свою основу.

На прошлой неделе украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

Представитель Министерства обороны Украины сообщил в четверг, что терминалы снова работают во время движения, но только на скорости до 100 миль в час (160 км/ч).

Временное ограничение работы критически важной системы связи произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск тогда написал в соцсети X, что системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Поэтому какие-либо ограничения скорости или использования этих систем определяют американские военные или президент.