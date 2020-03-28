США вышли на первое место по уровню заражения COVID-19

По состоянию на сегодня, 28 марта, в мире насчитывается 565 тысяч 376 человек, инфицированных инфекцией Covid-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся по всему миру.

По данным издания, за истекшие с 08:00 пятницы сутки, число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 46,998 тысяч человек, скончавшихся — на 2,724 тысяч.

На первое место в мире по числу заболевших вышли Соединенные Штаты, где, по данным издания, зафиксировано 100 тысяч 717 инфицированных и 1,544 тысяч смертных случаев.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро субботы в стране зарегистрировано 9,134 тысяч жертв инфекции (рост за сутки на 1,631 тысяч). Всего зарегистрировано 86,498 тысяч (рост за сутки на 5,959 тысяч человек).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 54 новых случаев заражения коронавирусом, все — у людей, прибывших из-за рубежа.

Всего насчитывается 649 "импортированных" инфицированных.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все — впровинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,295 тысяч человек, зарегистрировано 81,394 тысяч случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,177 тысяч, заболели 67,801 тысяч человек.

В Испании зарегистрировано 64,059 тысяч случаев заболевания (скончались 4,858 тысяч), Германии — 42,288 тысяч (253), Франции — 32,964 тысяч (1,995 тысяч), Великобритании — 14,579 тысяч (759), Швейцарии — 10,714 тысяч (161)

В Иране насчитывается 32,322 тысяч больных и 2,378 тысяч скончавшихся.

По данным издания, в мире менее 10 тысяч случаев заражения зарегистрировано в почти в 190 странах и районах мира.

Ранее стало известно, что за границей китайским коронавирусом заболели 20 граждан Украины.