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В мире 60 минут назад

Коронавирусной инфекцией COVID-19 во всем мире заражено почти 400 тысяч человек

На сегодняшний день от этой болезни скончались 18 тысяч 143 человека, поправились к этому времени более 101 тысячи больных

Коронавирусной инфекцией COVID-19 во всем мире заражено почти 400 тысяч человек Коронавирусной инфекцией COVID-19 во всем мире заражено почти 400 тысяч человек
Фото: Информатор

Сегодня, 25 марта, по состоянию на 06:40 по Киеву, в мире насчитывалось 399 тысяч 191 человек, инфицированных инфекцией Covid-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет подсчет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся по всему миру.

По данным издания, на сегодняшний день от этой болезни скончались 18 тысяч 143 человека, поправились к этому времени более 101 тысячи больных.

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В Азии на первом месте остается материковый Китай, где с декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,281 тысячи человек, зарегистрировано 81,218 тысяча случаев заболевания.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро среды, в стране зафиксировано 6,820 тысяч смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии (рост за сутки на 611). Всего зарегистрировано 69,176 тысяч случаев инфицирования.

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В США зарегистрировано 44,119 тысяч инфицированных, умерли 541 человек, в Испании зафиксировано 39,673 тысяч больных, (скончались 2,696 тысячи), Германии — 27,436 тысяч (114), Иране — 24,811 тысяч (1,934 тысяч), во Франции — 22,300 тысяч (1,100 тысяч), в Южной Корее — 9,137 тысяч (120), в Швейцарии — 8,836 тысяч (66), в Великобритании — 8,077 тысяч (422), в Нидерландах — 5,560 тысяч (213), в Австрии — 4,876 тысяч (28), в Бельгии — 3,743 тысяч (88), в Норвегии — 2,566 тысяч (10), в Португалии — 2,362 тысячи (33), в Швеции — 2,272 тысяч (36), в Австралии — 2,252 тысяч (8), в Бразилии — 2,201 тысяч (46), в Канаде — 1,959 тысяч (27), в Израиле — 1,930 тысяч (3), в Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоящего в Йокогаме, заразились 1,853 тысяч (скончались 53), в Малайзии — 1,624 тысяч (16), в Дании — 1,591 тысяч (32), в Турции — 1,529 тысяч (37),  в Чехии — 1,394 тысяч (3), в Ирландии — 1,329 тысяч (7), Люксембурге — 1,099 тысяч (8), Эквадоре — 1,049 (47).

Менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

В издании отмечают, что всего в мире на домашнем карантине в настоящее время находится более 1 млрд человек.

Напомним, вчера, 24 марта, в мире насчитывалось 355 тысяч 600 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19.

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