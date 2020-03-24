В Киевской области подтвердили еще один случай коронавируса: заболела беременная женщина

В Киевской области 24 марта, подтвердили еще один случай коронавируса — заболела беременная женщина в Ирпене. Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в Facebook, ссылаясь на первого заместителя и.о. городского головы Ирпеня Александра Маркушина.

Отмечается, что 20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил во вторник, подтвердил COVID-19.

"Впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, у которой подозревается короновирусная болезнь. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ.

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Проведем неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной", — сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 10:00 24 марта 2020 года в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из общего количества зарегистрировано три летальных случая, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.