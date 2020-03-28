В Киеве власти ограничили предоставление стоматологических услуг из-за коронавируса

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев. Об этом говорится в распоряжении № 4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации Николая Поворозника.

"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должно быть временно ограничено. Конечно же, кроме неотложных случаев", — отметил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

По его словам, мотивом принятия такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, так как предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным.

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В то же время, человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме. Решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог. Напомним, что Киев продолжает принимать меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 — написал Бондаренко.

Напомним, сегодня, 28 марта, по состоянию на 10:00 в Украине зарегистрировано 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).