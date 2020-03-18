Финансы 1 час назад

Пенсионерам с 1 апреля выплатят по 1000 гривен, а с 1 мая проведут индексацию — Зеленский

Президент Украины в своем видеообращении также отметил, что запрещается взимать пеню и проценты за просрочку кредитов на время карантина

Пенсионерам с 1 апреля выплатят по 1000 гривен, а с 1 мая проведут индексацию — Зеленский Пенсионерам с 1 апреля выплатят по 1000 гривен, а с 1 мая проведут индексацию — Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным уже вечерним обращением к украинцам по поводу борьбы с коронавирусом.

"Сегодня выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11 тысяч наших граждан, застрявших в Австрии и на Шри-Ланке.  Президентский борт заберет из Вены женщин и детей. А дальше спецпоезда будут забирать украинцев из Польши", — пообещал глава государства.

Он также сообщил, что подписал "закон о коронавирусе", отметив, что в нем запрещается взимать пеню и проценты за просрочку кредитов на время карантина.

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Президент заверил украинских пенсионеров с пенсией до 5 тысяч гривен, что с 1 апреля они получат доплату в сумме 1 тысячи гривен, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий.

Зеленский также упомянул случай с обнаружением коронавируса у народного депутата Украины от группы "Доверие" Сергея Шахова.

"Вчера в системе Рада была зарегистрирована карточка Шахова. К счастью, его самого в зале не было. Его коллеги кнопкодавили. Установлен список людей, с которым он контактировал, они пройдут тест на коронавирус", — уверяет президент. 

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Ранее министр социальной политики Марина Лазебная пообещала, что в течение 2020 года обязательно проведут индексацию пенсий для 11 млн пенсионеров.

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