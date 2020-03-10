Министр соцполитики пообещала всем украинским пенсионерам индексированные пенсии

Около 11 млн пенсионеров обязательно получат повышение к пенсиям в этом году. Такое заявление в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сделала министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба Кабмина.

По ее словам, повышение будет осуществлено в течение года, работа в этом направлении уже ведется.

Лазебная напомнила, что в 2017 году в пенсионном Законе была изъята норма, согласно которой индексация пенсий проводится с 1 марта.

По мнению министра, необходимо вернуть соответствующую норму для того, чтобы каждый пенсионер знал, что каждый год, именно с 1 марта такая индексация будет происходить.

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Кроме того, министр отметила, что на сегодня существует большой разрыв в размерах пенсий между людьми, которые выходят на пенсию сейчас и людьми, которые вышли на пенсию 10 или 20 лет назад.

"Поэтому, мы прорабатываем подходы осовременивание пенсий и ищем на это возможности. В пенсионном обеспечении нужно восстановить социальную справедливость", — резюмировала Лазебная.