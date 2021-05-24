Энергетика 50 минут назад

Запорожские налоговики накрыли нефтебазу с некачественным дизтопливом на 21 млн грн (ФОТО)

На базе нашли 770 тысяч литров незаконно изготовленного топлива, с которого не платились налоги

Фото: ГФС Фото: ГФС
Фото: ГФС

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области разоблачили в рамках уголовного производства группу лиц, которую подозревают в незаконном хранении, транспортировке и сбыте незаконно изготовленного топлива и уклонении от уплаты налогов в значительных размерах.

Как говорится в сообщении ведомства, служебные лица одной из компаний, зарегистрированной в Запорожье, осуществляли хранение с целью дальнейшей продажи дизельного топлива, не соответствующего требованиям ГОСТ.

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По результатам проведенных санкционированных обысков на нефтебазе выявлено дизтопливо в количестве около 770 тысяч литров на ориентировочную сумму более 21 млн грн. Продолжается расследование.

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Напомним также, что ранее Служба безопасности Украины разоблачила сеть трейдеров и АЗС, торговавших некачественным топливом в Ивано-Франковской области.

В начале мая спецслужба сообщила, что накрыла нелегальный завод по производству дизтоплива под Днепром, контрафактная продукция которого сбывалась через АЗС в крупнейших городах Днепропетровской и Полтавской областей. Еще один мини-НПЗ спецслужба прикрыла накануне в Кировоградской области.

18 мая СБУ сообщила о пресечении масштабной схемы по нелегальному импорту в Украину топлива из Беларуси и России. Причем один из обысков в рамках ее расследования прошел в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

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