Запорожские налоговики накрыли нефтебазу с некачественным дизтопливом на 21 млн грн (ФОТО)

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области разоблачили в рамках уголовного производства группу лиц, которую подозревают в незаконном хранении, транспортировке и сбыте незаконно изготовленного топлива и уклонении от уплаты налогов в значительных размерах.

Как говорится в сообщении ведомства, служебные лица одной из компаний, зарегистрированной в Запорожье, осуществляли хранение с целью дальнейшей продажи дизельного топлива, не соответствующего требованиям ГОСТ.

По результатам проведенных санкционированных обысков на нефтебазе выявлено дизтопливо в количестве около 770 тысяч литров на ориентировочную сумму более 21 млн грн. Продолжается расследование.

Напомним также, что ранее Служба безопасности Украины разоблачила сеть трейдеров и АЗС, торговавших некачественным топливом в Ивано-Франковской области.

В начале мая спецслужба сообщила, что накрыла нелегальный завод по производству дизтоплива под Днепром, контрафактная продукция которого сбывалась через АЗС в крупнейших городах Днепропетровской и Полтавской областей. Еще один мини-НПЗ спецслужба прикрыла накануне в Кировоградской области.

18 мая СБУ сообщила о пресечении масштабной схемы по нелегальному импорту в Украину топлива из Беларуси и России. Причем один из обысков в рамках ее расследования прошел в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко.