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Чиновника "Укрзализныци" будут судить за хищение 11,8 млн грн на закупках каменного угля

прокуратура, суд
Фото: Depositphotos

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника АО "Укрзализныця", а также владельца и руководителя коммерческого общества по обвинению в завладении денежными средствами логистической компании.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, в 2018 году указанными лицами (в соучастии с заместителем директора филиала Центра обеспечения производства АО «Укрзализныця», материалы по которому расследуются отдельно) во время объявления и проведения 6 процедур закупки этим филиалом каменного угля были сформированы дискриминационные условия, обеспечившие победу ранее признанных коммерческих поставки с обществом, предложившим наибольшую цену за продукцию.

По результатам проведенных следственных действий и согласно полученным выводам судебных экспертиз установлено, что таким образом "Укрзализныцей" завышены расходы на приобретение каменного угля на сумму более 11,8 млн. гривен.

Действия должностного лица АО «Укрзализныця» и представителей коммерческого общества квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В САП отмечают, что досудебное расследование начато по заявлению общественной организации по поводу имеющихся в системе Prozorro сведений о закупке угля по явно завышенным ценам.

Ранее коллегия судей Высшего антикоррупционного суда назначила тюремные сроки бывшему начальнику Центра обеспечения производства "Укрзализныци" и представителю коммерческой структуры из-за махинации с закупками дизельного горючего.

Автор:
Светлана Манько