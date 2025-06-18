Понад 231 млн грн збитків: НАБУ і САП викрили злочинну схему закупівлі медобладнання для онкохворих

Слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру 6 учасникам злочинної схеми, до складу якої увійшли представники приватних структур та Національного інституту раку. Під час закупівлі медичного обладнання для онкохворих пацієнтів держава зазнала збитків на понад 231 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Що відомо про справу?

У ході слідства встановлено,що фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання (понад 300 представників компаній) створив злочинну організацію, до складу якої залучив представників підконтрольних компаній та службових осіб НІР.

Злочинна організація мала на меті встановлення контролю над проведенням закупівель: від визначення Інституту раку розпорядником бюджетних коштів до забезпечення позаконкурентної перемоги підконтрольних організатору компаній.

Для заволодіння якомога більшою сумою коштів на реалізації медичного обладнання його вартість внаслідок діяльності злочинної організації штучно збільшувалася подекуди на 50% від початкової ціни. У ланцюги постачання вводилися афілійовані з організатором схеми закордонні компанії, змінювалася комплектність обладнання тощо. Це підтверджено низкою доказів, зібраними правоохоронними органами з 12 країн світу, які були залучені до розслідування в межах міжнародного співробітництва.

Упродовж 2021-2022 років під час закупівель медичного обладнання в межах проєкту "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР" учасники оборудки заволоділи коштами на суму 231 035 577,49 грн.

Хто отримав підозру?

Наразі про підозру повідомлено:

фактичному керівнику найбільшої групи субʼєктів підприємницької діяльності, яка спеціалізується на реалізації медичного обладнання в Україні; ️

2 довіреним особам – представникам підконтрольних організатору приватних компаній; ️

виконувачу обов'язків директора, який наразі є депутатом обласної ради;

2 службовим особам Національного інституту раку (НІР).

Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1–3 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України. На сьогодні досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Нагадаємо, НАБУ і САП завершили розслідування у справі про махінації з вугіллям під час дії в країні воєнного стану. До списку підозрюваних потрапили колишні нардеп, високопосадовець Міненерго та директор "Укрвугілля". Їх дії завдали збитків держпідприємству майже на 12 млн грн.