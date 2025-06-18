Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

--0,01

EUR

48,02

--0,05

Наличный курс:

USD

41,56

41,50

EUR

48,30

48,16

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 231 млн грн убытков: НАБУ и САП разоблачили преступную схему закупки медоборудования для онкобольных

подозреваемый, работник НАБУ
Участникам преступной схемы сообщили о подозрении. / НАБУ

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении 6 участников преступной схемы, в состав которой вошли представители частных структур и Национального института рака. При закупке медицинского оборудования для онкобольных пациентов государство понесло убытки более чем на 231 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

Что известно о деле?

В ходе следствия установлено, что фактический руководитель крупнейшей группы поставщиков медицинского оборудования (более 300 представителей компаний) создал преступную организацию, в состав которой привлек представителей подконтрольных компаний и должностных лиц НДР.

Преступная организация преследовала цель установления контроля за проведением закупок: от определения Института рака распорядителем бюджетных средств до обеспечения внеконкурентной победы подконтрольных организатору компаний.

Для завладения как можно большей суммой средств для реализации медицинского оборудования его стоимость в результате деятельности преступной организации искусственно увеличивалась кое-где на 50% от начальной цены. В цепи поставки вводились аффилированные с организатором схемы зарубежные компании, изменялась комплектность оборудования и т.д. Это подтверждено рядом доказательств, собранных правоохранительными органами из 12 стран мира, привлеченных к расследованию в рамках международного сотрудничества.

В течение 2021-2022 годов при закупках медицинского оборудования в рамках проекта "Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в НИР" участники сделки завладели средствами на сумму 231 035 577,49 грн.

Фото 2 — Более 231 млн грн убытков: НАБУ и САП разоблачили преступную схему закупки медоборудования для онкобольных

Кто получил подозрение?

О подозрении сообщено:

  • фактическому руководителю наибольшей группы субъектов предпринимательской деятельности, специализирующейся на реализации медицинского оборудования в Украине; ️
  • 2 доверенным лицам – представителям подконтрольных организатору частных компаний; ️
  • исполняющему обязанности директора, который является депутатом областного совета;
  • 2 должностным лицам Национального института рака (НИР).

Их действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1–3 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины. На сегодняшний день досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Напомним, НАБУ и САП завершили расследование по делу о махинациях с углем во время действия в стране военного положения. В список подозреваемых попали бывшие нардеп, чиновник Минэнерго и директор "Укругля". Их действия нанесли ущерб госпредприятию почти на 12 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук