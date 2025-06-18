Более 231 млн грн убытков: НАБУ и САП разоблачили преступную схему закупки медоборудования для онкобольных

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении 6 участников преступной схемы, в состав которой вошли представители частных структур и Национального института рака. При закупке медицинского оборудования для онкобольных пациентов государство понесло убытки более чем на 231 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

Что известно о деле?

В ходе следствия установлено, что фактический руководитель крупнейшей группы поставщиков медицинского оборудования (более 300 представителей компаний) создал преступную организацию, в состав которой привлек представителей подконтрольных компаний и должностных лиц НДР.

Преступная организация преследовала цель установления контроля за проведением закупок: от определения Института рака распорядителем бюджетных средств до обеспечения внеконкурентной победы подконтрольных организатору компаний.

Для завладения как можно большей суммой средств для реализации медицинского оборудования его стоимость в результате деятельности преступной организации искусственно увеличивалась кое-где на 50% от начальной цены. В цепи поставки вводились аффилированные с организатором схемы зарубежные компании, изменялась комплектность оборудования и т.д. Это подтверждено рядом доказательств, собранных правоохранительными органами из 12 стран мира, привлеченных к расследованию в рамках международного сотрудничества.

В течение 2021-2022 годов при закупках медицинского оборудования в рамках проекта "Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в НИР" участники сделки завладели средствами на сумму 231 035 577,49 грн.

Кто получил подозрение?

О подозрении сообщено:

фактическому руководителю наибольшей группы субъектов предпринимательской деятельности, специализирующейся на реализации медицинского оборудования в Украине; ️

2 доверенным лицам – представителям подконтрольных организатору частных компаний; ️

исполняющему обязанности директора, который является депутатом областного совета;

2 должностным лицам Национального института рака (НИР).

Их действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1–3 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины. На сегодняшний день досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Напомним, НАБУ и САП завершили расследование по делу о махинациях с углем во время действия в стране военного положения. В список подозреваемых попали бывшие нардеп, чиновник Минэнерго и директор "Укругля". Их действия нанесли ущерб госпредприятию почти на 12 млн грн.