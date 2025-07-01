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НАБУ розслідує відмову заступника глави Міненерго надати дані про міжнародну допомогу

НАБУ
Фото: t.me/nab_ukraine

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) склало адміністративний протокол на одного із заступників міністра енергетики за відмову надати інформацію про реалізовані та заплановані міжнародні проєкти у сфері енергетики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Протокол на заступника міністра енергетики

НАБУ склало адміністративний протокол щодо заступника міністра Міненерго. Посадовець відмовився надати інформацію на офіційний запит НАБУ про реалізовані та заплановані проєкти у сфері енергетики, які фінансуються міжнародними партнерами.

Йдеться про великі обсяги технічної допомоги, що надходять в Україну для відновлення та підтримки енергетичної інфраструктури. Надання цієї інформації є необхідним для виявлення можливих корупційних ризиків при розподілі та використанні міжнародної допомоги.

Відмова надати інформацію порушує законодавство і перешкоджає роботі НАБУ.

Про кого йдеться

За інформацією джерел НафтоРинку в Кабінеті міністрів, ймовірно, йдеться про Романа Андарака, який займає посаду заступника міністра енергетики України з питань цифрового розвитку з 21 травня 2024 року.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру 5 особам, причетним до заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн грн під час публічних закупівель фарб та лінолеуму.

Автор:
Ольга Опенько