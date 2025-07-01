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НАБУ розслідує відмову заступника глави Міненерго надати дані про міжнародну допомогу
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) склало адміністративний протокол на одного із заступників міністра енергетики за відмову надати інформацію про реалізовані та заплановані міжнародні проєкти у сфері енергетики.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.
Протокол на заступника міністра енергетики
НАБУ склало адміністративний протокол щодо заступника міністра Міненерго. Посадовець відмовився надати інформацію на офіційний запит НАБУ про реалізовані та заплановані проєкти у сфері енергетики, які фінансуються міжнародними партнерами.
Йдеться про великі обсяги технічної допомоги, що надходять в Україну для відновлення та підтримки енергетичної інфраструктури. Надання цієї інформації є необхідним для виявлення можливих корупційних ризиків при розподілі та використанні міжнародної допомоги.
Відмова надати інформацію порушує законодавство і перешкоджає роботі НАБУ.
Про кого йдеться
За інформацією джерел НафтоРинку в Кабінеті міністрів, ймовірно, йдеться про Романа Андарака, який займає посаду заступника міністра енергетики України з питань цифрового розвитку з 21 травня 2024 року.
Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру 5 особам, причетним до заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн грн під час публічних закупівель фарб та лінолеуму.