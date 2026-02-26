Польша, Италия и Нидерланды: экспорт украинской агропродукции в ЕС сократился, импорт вырос

В 2025 году внешнеторговый оборот продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности между Украиной и Европейским Союзом составил 15,7 млрд дол. США, что на 9% меньше рекордных 17,2 млрд долларов в 2024 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение заместителя директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николая Пугачева.

По его словам, это произошло из-за уменьшения экспорта украинской агропродукции в страны ЕС, что также отразилось на торговом сальдо. Хотя он остался положительным, его объем сократился до 5,9 млрд дол. США,

Основными европейскими партнерами Украины по отраслевой торговле остаются Польша, Италия, Нидерланды, Испания, Германия, Франция, Румыния и Бельгия. Итого они формируют около 80% суммарного торгового оборота агропродовольствием между Украиной и ЕС.

В то же время, импорт сельскохозяйственной продукции из ЕС в 2025 году вырос почти на 15% и составил около 4,91 млрд дол. США. Больше всего Украина потратила на закупку:

алкогольных и безалкогольных напитков - 514 млн дол. США;

различных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов – 429 млн дол. США;

продуктов для кормления животных, остатков и отходов – 397 млн дол. США;

какао и шоколадных изделий – 394 млн дол. США;

табачных изделий - 384 млн дол. США.

Заметную долю импорта составили молокопродукты – 324 млн дол. США, что на 17% больше, чем в 2024 году. Основным товаром в этой категории стали разные сыры на сумму 270 млн. дол.

Поставки готовых продуктов из зерна в Украину составили 304 млн дол. США. В целом, указанные группы товаров сформировали 56% объема импорта продовольствия из ЕС.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в 2026 году страны Европейского Союза сохранят доминирующую роль в структуре импорта продовольствия украинскими предприятиями, подытожил Николай Пугачев.

По итогам 2025 года доходы Украины от экспорта агропродукции уменьшились на 2,15 млрд долларов. Общий показатель остановился на отметке 22,53 млрд долларов, что ниже прошлогодних результатов на 8,8%.