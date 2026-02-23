Импорт агропродукции в Украину стал рекордным за всю историю независимости

В 2025 году в Украину было ввезено агропродукции на 9,12 млрд дол. США. Это на 13% больше, чем в 2024 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил 8,08 млрд дол. США.

Как сообщает Delo.ua, об этом по данным Гостаможслужбы сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

По словам Богдана Духницкого, ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции ИАЭ, показатель импорта продовольствия в Украину 2025 стал наибольшим в денежном выражении во времена ее независимости, возрастая третий год подряд в условиях полномасштабного вторжения РФ на территорию нашего государства.

Отмечается, что страны ЕС удержали в прошлом году свои позиции основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину.

Страны ЕС седьмой год остаются ключевым источником импорта для украинского рынка. В прошлом году доля европейских товаров составила 53,9% общего объема закупок. В денежном эквиваленте поставки из Евросоюза выросли почти на 15%, достигнув 4,91 млрд долларов. США.

Показатели импорта из других регионов оказались гораздо меньше. Объем поставок продовольствия из стран Азии составил 1635 млн дол. США (17,9%), Латинской Америки – 693 млн дол. США (7,6%), Африки – 489 млн дол. США (5,4%). Все они в прошлом году также увеличили продажи сельскохозяйственных продуктов для нужд внутреннего рынка Украины.

Рейтинг стран-поставщиков

Начиная с 2017 года, первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украину удерживает Польша.

В прошлом году она продала в нашу страну сельскохозяйственные товары на сумму 1151 млн дол. США, что на 24% больше показателя 2024 года в 925 млн дол. США.

Кроме нее, важную роль в отечественном импорте играли:

Германия (692 млн долл. США);

Турция (654 млн долл. США);

Италия (575 млн долл. США);

Нидерланды (417 млн долл. США);

Норвегия (338 млн долл. США);

Франция (317 млн долл. США);

Испания (314 млн долл. США);

Китай (264 млн долл. США);

Соединенные Штаты Америки (235 млн долл. США).

В общей сложности на эти десять стран в прошлом году пришлось 54% всего импорта сельхозпродукции.

Что больше всего покупали украинцы

В структуре зарубежных поставок в Украину товаров аграрного сектора традиционно доминируют несколько групп продуктов:

плоды, ягоды и орехи (1000 млн долл. США);

рыба и морепродукты (999 млн долл. США);

алкогольные и безалкогольные напитки (870 млн долл. США);

изделия из какао (640 млн долл. США);

разные пищевые продукты (575 млн долл. США);

табачные изделия (493 млн долл. США);

корма для животных, отходы (476 млн долл. США),

кофе, чай и специи (471 млн долл. США),

овощные культуры (467 млн долл. США),

семена и плоды масличных культур (418 млн долл. США).

Эти продукты сформировали 70% стоимости импорта агропродукции нашей страной.

На фоне общей тенденции увеличения цен на продовольствие, особенно ввиду значительных рисков для специализированного бизнеса в Украине, стоимость зарубежных закупок в 2026 году, вероятнее всего, будет оставаться высокой.

По итогам 2025 года доходы Украины от экспорта агропродукции уменьшились на 2,15 млрд долларов. Общий показатель остановился на отметке 22,53 млрд долларов, что ниже прошлогодних результатов на 8,8%.