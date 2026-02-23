Імпорт агропродукції в Україну став рекордним за всю історію незалежності

У 2025 році в Україну було ввезено агропродукції на 9,12 млрд дол. США. Це на 13 % більше, ніж у 2024 році, коли імпорт агропродовольчої продукції склав 8,08 млрд дол. США.

Як повідомляє Delo.ua, про це за даними Держмитслужби повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".

За словами Богдана Духницького, провідного наукового співробітника відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції ІАЕ, показник імпорту продовольства в Україну 2025 року став найбільшим у грошовому виразі за часів її незалежності, зростаючи третій рік поспіль в умовах повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави.

Зазначається, що країни ЄС утримали торік свої позиції основного постачальника сільськогосподарської продукції до України.

Країни ЄС сьомий рік поспіль залишаються ключовим джерелом імпорту для українського ринку. Торік частка європейських товарів склала 53,9% від загального обсягу закупівель. У грошовому еквіваленті поставки з Євросоюзу зросли майже на 15%, досягнувши 4,91 млрд дол. США.

Показники імпорту з інших регіонів виявились набагато меншими. Обсяги поставок продовольства з країн Азії склали 1635 млн дол. США (17,9 %), Латинської Америки – 693 млн дол. США (7,6 %), Африки – 489 млн дол. США (5,4 %). Всі вони торік також наростили продажі сільськогосподарських продуктів для потреб внутрішнього ринку України.

Рейтинг країн-постачальників

Починаючи з 2017 року перше місце у рейтингу основних постачальників агропродукції до України утримує Польща.

Торік вона продала в нашу країну сільськогосподарських товарів на суму 1151 млн дол. США, що на 24 % більше показника 2024 року у 925 млн дол. США.

Крім неї, вагому роль у вітчизняному імпорті відігравали:

Німеччина (692 млн дол. США);

Туреччина (654 млн дол. США);

Італія (575 млн дол. США);

Нідерланди (417 млн дол. США);

Норвегія (338 млн дол. США);

Франція (317 млн дол. США);

Іспанія (314 млн дол. США);

Китай (264 млн дол. США);

Сполучені Штати Америки (235 млн дол. США).

Загалом на ці десять країн торік припало 54 % всього імпорту сільгосппродукції.

Що найбільше купували українці

У структурі зарубіжних поставок до України товарів аграрного сектору традиційно домінують кілька груп продуктів:

плоди, ягоди і горіхи (1000 млн дол. США);

риба і морепродукти (999 млн дол. США);

алкогольні та безалкогольні напої (870 млн дол. США);

вироби з какао (640 млн дол. США);

різні харчові продукти (575 млн дол. США);

тютюнові вироби (493 млн дол. США);

корми для тварин, відходи (476 млн дол. США),

кава, чай та спеції (471 млн дол. США),

овочеві культури (467 млн дол. США),

насіння й плоди олійних культур (418 млн дол. США).

Ці продукти сформували 70 % вартості імпорту агропродукції нашою країною.

На тлі загальної тенденції збільшення цін на продовольство, особливо зважаючи на значні ризики для спеціалізованого бізнесу в Україні, вартість закордонних закупівель у 2026 році, найімовірніше, залишатиметься високою.

Додамо, за підсумками 2025 року доходи України від експорту агропродукції зменшилися на 2,15 млрд доларів. Загальний показник зупинився на позначці 22,53 млрд доларів, що нижче за минулорічні результати на 8,8%.