Польща, Італія та Нідерланди: експорт української агропродукції до ЄС скоротився, імпорт зріс

У 2025 році зовнішньоторговельний оборот продукцією сільського господарства та харчової промисловості між Україною та Європейським Союзом склав 15,7 млрд дол. США, що на 9% менше, ніж рекордні 17,2 млрд доларів у 2024 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення заступника директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Миколи Пугачова.

За його словами, це відбулося через зменшення експорту української агропродукції до країн ЄС, що також відобразилося на торговельному сальдо. Хоча воно залишилося позитивним, його обсяг скоротився до 5,9 млрд дол. США,

Основними європейськими партнерами України у галузевій торгівлі залишаються Польща, Італія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Франція, Румунія та Бельгія. Разом вони формують близько 80% сумарного торговельного обороту агропродовольством між Україною та ЄС.

Водночас імпорт сільськогосподарської продукції з ЄС у 2025 році зріс майже на 15% і склав близько 4,91 млрд дол. США. Найбільше Україна витратила на закупівлю:

алкогольних та безалкогольних напоїв — 514 млн дол. США;

різних харчових продуктів, екстрактів та концентратів — 429 млн дол. США;

продуктів для годівлі тварин, залишків та відходів — 397 млн дол. США;

какао та шоколадних виробів — 394 млн дол. США;

тютюнових виробів — 384 млн дол. США.

Помітну частку імпорту склали молокопродукти — 324 млн дол. США, що на 17% більше, ніж у 2024 році. Основним товаром у цій категорії стали різні сири на суму 270 млн дол.

Поставки готових продуктів із зерна до України склали 304 млн дол. США. Загалом зазначені групи товарів сформували 56% обсягу імпорту продовольства з ЄС.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у 2026 році країни Європейського Союзу збережуть домінуючу роль у структурі імпорту продовольства українськими підприємствами, підсумував Микола Пугачов.

Додамо, за підсумками 2025 року доходи України від експорту агропродукції зменшилися на 2,15 млрд доларів. Загальний показник зупинився на позначці 22,53 млрд доларів, що нижче за минулорічні результати на 8,8%.