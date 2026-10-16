Мадяр заявив про готовність Угорщини допомогти Україні досягти припинення вогню

Угорщина готова сприяти якнайшвидшому припиненню вогню та встановленню тривалого миру в Україні дипломатичними засобами.

Як пише Dilo, про це заявив прем’єр-міністр країни Петер Мадяр заявив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

За словами Мадяра, під час переговорів він висловив солідарність з Україною через російську агресію та запевнив у готовності Будапешта сприяти мирному врегулюванню дипломатичними засобами.

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили становищу національних меншин в обох країнах. За підсумками переговорів Зеленський і Мадяр домовилися продовжити консультації на рівні міністерств.

Мадяр привітав політичну угоду між Україною та Угорщиною щодо посилення прав угорської національної меншини на Закарпатті. Він назвав ухвалення Верховною Радою закону про освіту національних меншин та початок його реалізації першим кроком до відновлення взаємної довіри між державами.

Також угорський прем’єр подякував українському парламенту за вересневу резолюцію щодо злочинів проти угорців Закарпаття у 1944–1946 роках, зокрема примусової праці та масової депортації.

За словами Мадяра, сторони погодилися, що в інтересах обох держав — вивести політичні та економічні відносини на новий рівень.

Таким чином, переговори в Брюсселі охопили як питання дипломатичного сприяння припиненню війни в Україні, так і двосторонню співпрацю, зокрема захист прав національних меншин та відновлення довіри між Києвом і Будапештом.

Нещодавно група "Нафтогаз" підписала меморандум з угорською компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону.

Після цього прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в країні не збудують нафтосховище для України, поки при владі партія "Тиса". Він також назвав неприйнятним, що MOL домовлялася про це з "Нафтогазом" без згоди уряду.