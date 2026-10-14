Половина украинского агроэкспорта стоимостью около $10 млрд оказалась под риском

Из-за ограничения работы украинских портов около половины украинского аграрного экспорта оказалось под риском. По актуальным расчетам речь идет примерно о 32 млн тонн продукции ориентировочной стоимостью около $10 млрд.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Он обсудил с послом Турции в Украине Фатмой Джерен Язганом о необходимости восстановления безопасного и стабильного судоходства в Черном море и возможной помощи Турции в этом вопросе.

"Мы максимально используем альтернативные маршруты – Дунай, железную дорогу, автомобильный транспорт. Но они не способны полностью заменить морской экспорт. Без восстановления стабильного судоходства через Черное море в долгосрочной перспективе производство начнет сокращаться", – подчеркнул Высоцкий.

По его словам, особенно важно обеспечить аграриям прогнозируемость к началу весенней посевной кампании. Ограниченные возможности для экспорта означают недополученные доходы для фермеров и, соответственно, меньше ресурсов для закупки семян, удобрений, средств защиты растений и последующей посевной кампании.

Министр сообщил, что в нынешних условиях под риском экспорта находится агропродукция ориентировочной стоимостью около 10 млрд долларов. Потенциальное сокращение посевных площадей будет иметь последствия не только для производителей, но и для сельских общин. В Украине работает около 35 тысяч активных агропроизводителей, а доходы от аренды земельных паев являются важным источником средств для значительного количества жителей сельских территорий.

"Для нас важно не разовое решение, а прогнозируемый и устойчивый механизм экспорта. Аграрии должны понимать, что они смогут реализовать выращенную продукцию. Это вопрос устойчивости украинского агросектора, сельских территорий и одновременно глобальной продовольственной безопасности", – подчеркнул Тарас Высоцкий.

В свою очередь Фатма Джерен Язган подтвердила готовность Турции содействовать поиску практических решений и поднимать вопросы украинского аграрного экспорта в диалоге с международными партнерами. Посол подчеркнула, что поддержка аграрного сектора Украины важна для глобальной продовольственной безопасности и экономической устойчивости Украины и украинских общин.

Напомним, Украина пока не видит никаких признаков того, что в ближайшие месяцы может быть достигнуто прекращение огня в Черном море для возобновления "зернового коридора". Киев просил Европейскую комиссию выделить 220 млн евро на помощь аграриям и обеспечение их ликвидности, однако Брюссель отказал.