Половина українського агроекспорту вартістю близько $10 млрд опинилася під ризиком

Через обмеження роботи українських портів близько половини українського аграрного експорту опинилося під ризиком. За актуальними розрахунками, йдеться приблизно про 32 млн тонн продукції орієнтовною вартістю близько $10 млрд.

Як пише Dilo, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він обговорив з послом Туреччини в Україні Фатмою Джерен Язганом необхідність відновлення безпечного і стабільного судноплавства у Чорному морі та можливу допомогу Туреччини в цьому питанні.

"Ми максимально використовуємо альтернативні маршрути - Дунай, залізницю, автомобільний транспорт. Але вони не здатні повністю замінити морський експорт. Без відновлення стабільного судноплавства через Чорне море у довгостроковій перспективі виробництво почне скорочуватися", – наголосив Висоцький.

За його словами, особливо важливо забезпечити аграріям прогнозованість до початку весняної посівної кампанії. Обмежені можливості для експорту означають недоотримані доходи для фермерів і, відповідно, менше ресурсів для закупівлі насіння, добрив, засобів захисту рослин та проведення наступної посівної кампанії.

Міністр повідомив, що за нинішніх умов під ризиком експорту перебуває агропродукція орієнтовною вартістю близько 10 млрд доларів. Потенційне скорочення посівних площ матиме наслідки не лише для виробників, а й для сільських громад. В Україні працюють близько 35 тисяч активних агровиробників, а доходи від оренди земельних паїв є важливим джерелом коштів для значної кількості жителів сільських територій.

"Для нас важливе не разове рішення, а прогнозований і сталий механізм експорту. Аграрії повинні розуміти, що вони зможуть реалізувати вирощену продукцію. Це питання стійкості українського агросектору, сільських територій і водночас глобальної продовольчої безпеки", – підкреслив Тарас Висоцький.

Своєю чергою Фатма Джерен Язган підтвердила готовність Туреччини сприяти пошуку практичних рішень та порушувати питання українського аграрного експорту у діалозі з міжнародними партнерами. Посол наголосила, що підтримка аграрного сектору України важлива для глобальної продовольчої безпеки та економічної стійкості України та українських громад.

Нагадаємо, Україна поки не бачить жодних ознак того, що найближчими місяцями може бути досягнуто припинення вогню у Чорному морі для відновлення "зернового коридору". Київ просив Європейську комісію виділити €220 млн на допомогу аграріям та забезпечення їх ліквідності, проте Брюссель відмовив.