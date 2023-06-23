Украина намерена участвовать в проекте зернового терминала в Нигерии

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) подписали меморандум о взаимопонимании и совместном участии в проекте зернового терминала в порту Лекки (Нигерия).

Как говорится в сообщении украинского ведомства, документ подписал первый заместитель министра Тарас Высоцкий на полях проходящей в Лондоне Конференции по вопросам восстановления Украины.

"Сотрудничество Минагрополитики и Lagos Free Zone Company будет направлено на создание необходимой инфраструктуры для обеспечения дальнейшей непрерывной поставки украинской агропродукции как в Нигерию, так и на весь Африканский континент с основной целью обеспечить продовольственную безопасность в наиболее нуждающихся регионах", - подчеркнул чиновник.

Высоцкий добавил, что украинский аграрный сектор продолжает играть важную роль в обеспечении международной продовольственной безопасности, особенно учитывая факт роста численности населения в мире.

Фото: Минагрополитики

Глубоководный порт Лекки является первым полностью автоматизированным портом в Нигерии. Это совместный проект правительств Нигерии, штата Лагос и владельцев свободной зоны Лагоса – Tolarams Group (Сингапур) и China Harbour Engineering Company (CNEC).