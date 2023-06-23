Україна має намір взяти участь у проєкті зернового терміналу в Нігерії

Міністерство аграрної політики та продовольства України та міжнародна компанія Lagos Free Zone (Tolaram Group) підписали меморандум про взаєморозуміння і спільну участь у проєкті зернового терміналу в порту Леккі (Нігерія).

Як ідеться в повідомленні українського відомства, документ підписав перший заступник міністра Тарас Висоцький на полях Конференції з питань відновлення України, що проходить в Лондоні.

"Співпраця Мінагрополітики та Lagos Free Zone Company буде спрямована на створення необхідної інфраструктури для забезпечення подальшого безперервного постачання української агропродукції як до Нігерії, так і до всього Африканського континенту з основною метою забезпечити продовольчу безпеку у регіонах, які найбільше цього потребують", - наголосив чиновник.

Висоцький додав, що український аграрний сектор продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні міжнародної продовольчої безпеки, особливо зважаючи на факт росту чисельності населення у світі.

Фото: Мінагрополітики

Глибоководний порт Леккі є першим повністю автоматизованим портом в Нігерії. Це спільний проєкт урядів Нігерії, штату Лагос та власників вільної зони Лагосу - Tolarams Group (Сінгапур) та China Harbour Engineering Company (CNEC).