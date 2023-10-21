Україна протестувала латвійський сухопутний "зерновий коридор" - Гетманцев

Перший тестовий потяг з українським зерном прибув до латвійського порту Rīgas Universālais Termināls (RUT), який знаходиться Ризі.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Успішно випробувано ще один зерновий коридор – "латвійський". У столичному порту Риги розвантажено перший тестовий потяг з українським зерном", - написав він.

Гетманцев розповів, що до даного порту було доставлено 1 423 тонн ріпаку, для перевезення якого знадобилося 54 контейнери. Ці контейнери спочатку прибули з України до Каунаського інтермодального залізничного терміналу.

Там їх завантажили на платформи компанії ТОВ "LDZ CARGO", яка є дочірнім підприємством VAS "Latvijas dzelzceļš". Вони доставили цю продукцію до столиці Латвії.

За його словами, перед прийомом українського зерна декілька терміналів у Ризькому порту були модернізовані, щоб розширити їхню технологічну та інфраструктурну спроможність та надати їм можливість приймати і обробляти контейнери з українським зерном.

Гетманцев додав, що від моменту відправлення з України до розвантаження у RUT минуло 17 днів, при цьому латвійські партнери вважають, що все пройшло успішно і це дає нові можливості для розширення відправлення українського зерна на експорт в інші країни.

Роль Латвії у експорті українського зерна

З початку повномасштабної війни, Ризький порт виявився важливим для вивозу зернової продукції з України. Однак, ця продукція раніше доставлялася до порту за допомогою автомобільного транспорту, і цей метод не тільки за обсягом перевезень, але й за їхньою ефективністю, не міг конкурувати з можливостями залізниці.

Нагадаємо, про те, що Латвія готується перевозити українське зерно залізницею, стало відомо ще в серпні.

Як тоді повідомив голова правління Латвійської залізниці (LDz) Ріналдс Плявніекс, через Латвію залізницею за рік Україна зможе перевезти приблизно від 500 тис до 1 млн тонн зерна.

Зауважимо, що про транспортування українського зерна до портів Латвії говорили ще в 2022. В серпні того року обговорювали варіанти експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів.

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