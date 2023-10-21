Украина протестировала латвийский сухопутный "зерновой коридор" - Гетманцев

Первый тестовый поезд с украинским зерном прибыл в латвийский порт Rīgas Universālais Termināls (RUT), который находится в Риге.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Успешно испытан еще один зерновой коридор - "латвийский". В столичном порту Риги разгружены первые тестовые поезда с украинским зерном", - написал он.

Гетманцев рассказал, что в данный порт было доставлено 1423 тонн рапса, для перевозки которого понадобилось 54 контейнера. Эти контейнеры сначала прибыли из Украины в Каунасский интермодальный железнодорожный терминал.

Там их загрузили на платформы компании "LDZ CARGO", которая является дочерним предприятием VAS "Latvijas dzelzceļš". Они доставили эту продукцию в столицу Латвии.

По его словам, перед приемом украинского зерна несколько терминалов в Рижском порту были модернизированы, чтобы расширить их технологическую и инфраструктурную способность и предоставить возможность принимать и обрабатывать контейнеры с украинским зерном.

Гетманцев добавил, что с момента отправки из Украины до разгрузки в RUT прошло 17 дней, при этом латвийские партнеры считают, что все прошло успешно и это дает новые возможности для расширения отправки украинского зерна на экспорт в другие страны.

Роль Латвии в экспорте украинского зерна

С начала полномасштабной войны Рижский порт оказался важным для вывоза зерновой продукции из Украины. Однако эта продукция ранее доставлялась в порт с помощью автомобильного транспорта, и этот метод не только по объему перевозок, но и по их эффективности не мог конкурировать с возможностями железной дороги.

Напомним, о том, что Латвия готовится перевозить украинское зерно по железной дороге, стало известно еще в августе.

Как тогда сообщил председатель правления Латвийской железной дороги (LDz) Риналдс Плявниэкс, через Латвию по железной дороге за год Украина сможет перевезти примерно от 500 тыс. до 1 млн. тонн зерна.

Заметим, что о транспортировке украинского зерна в порты Латвии говорили еще в 2022 году. В августе того года обсуждали варианты экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов.

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