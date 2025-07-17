Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,81

--0,01

EUR

48,52

--0,28

Наличный курс:

USD

41,78

41,71

EUR

49,03

48,75

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на яблоки нового урожая в Украине в три раза выше, чем в прошлом году

Яблоки
Яблоки нового урожая в Украине втрое дороже, чем в прошлом сезоне. Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

На этой неделе на украинском рынке появились яблоки нового урожая, но цены на них пока втрое дороже, чем в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на яблоки

На сегодняшний день закупочные цены на яблоки нового урожая формируются в пределах 60-70 грн/кг/, что в среднем в 2,9 раза дороже, чем в начале прошлого сезона.

Эксперты отмечают, что начало сезона поставок местного яблока сразу же негативно отразилось на продаже импортных фруктов, однако украинские трейдеры не спешат снижать цены на свою продукцию.

Более массово выйти на рынок украинские производители яблок планируют уже на следующей неделе.

Что касается цен на эти фрукты, то, по словам аналитиков, цена будет снижаться по мере увеличения предложения местного яблока на рынке.

Напомним, украинские садоводы прогнозируют рост цен на яблоки нового урожая по меньшей мере на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Причиной удорожания стала частичная потеря урожая весной.

Крупнейшие производители яблок в Украине

Среди ведущих производителей яблок в Украине выделяются три основных компании:

  • Фермерское хозяйство "Гадз" специализируется на выращивании яблок, груш и слив, а также активно экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран Европы, Ближнего Востока и Азии.
  • Компания "Сады Днепра", представляющая свою продукцию под брендом   UApple стремительно расширяет масштабы производства — ежегодно площадь садов растет на 100 гектаров. Яблоки UApple присутствуют не только на внутреннем рынке, но и экспортируются в ЕС, страны Ближнего Востока и Азию.
  • TBF Group (TB Fruit)   имеет более 20 лет опыта в сфере переработки фруктов, овощей и ягод. Компания владеет производственными объектами как в Украине, так и в Молдове, а ее продукция успешно поставляется на глобальные рынки.
Автор:
Светлана Манько