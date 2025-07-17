Цены на яблоки нового урожая в Украине в три раза выше, чем в прошлом году

На этой неделе на украинском рынке появились яблоки нового урожая, но цены на них пока втрое дороже, чем в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на яблоки

На сегодняшний день закупочные цены на яблоки нового урожая формируются в пределах 60-70 грн/кг/, что в среднем в 2,9 раза дороже, чем в начале прошлого сезона.

Эксперты отмечают, что начало сезона поставок местного яблока сразу же негативно отразилось на продаже импортных фруктов, однако украинские трейдеры не спешат снижать цены на свою продукцию.

Более массово выйти на рынок украинские производители яблок планируют уже на следующей неделе.

Что касается цен на эти фрукты, то, по словам аналитиков, цена будет снижаться по мере увеличения предложения местного яблока на рынке.

Напомним, украинские садоводы прогнозируют рост цен на яблоки нового урожая по меньшей мере на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Причиной удорожания стала частичная потеря урожая весной.

Крупнейшие производители яблок в Украине

Среди ведущих производителей яблок в Украине выделяются три основных компании:

Фермерское хозяйство "Гадз" специализируется на выращивании яблок, груш и слив, а также активно экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

Компания "Сады Днепра", представляющая свою продукцию под брендом UApple стремительно расширяет масштабы производства — ежегодно площадь садов растет на 100 гектаров. Яблоки UApple присутствуют не только на внутреннем рынке, но и экспортируются в ЕС, страны Ближнего Востока и Азию.