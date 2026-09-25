В Украине подорожают лекарства: ожидать ли перебоя с поставкой тех или иных препаратов

Импортные лекарственные препараты в Украине могут постепенно дорожать из-за курса доллара, цен на топливо и расходов на логистику. В то же время дефицит медикаментов не ожидают.

Как пишет Dilo, об этом в эфире "Киев 24" сообщил председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации, передает УНИАН.

По его словам, несмотря на атаки окупантов, украинская фармацевтическая отрасль демонстрирует высокую устойчивость.

"Мы не ожидаем глобального или большого перебоя с поставкой тех или иных препаратов, в том числе и отечественных", - подчеркнул эксперт.

Почему дорожают импортные препараты

Комарида также отметил, что лекарства украинских производителей в большинстве случаев имеют взаимозаменяемые аналоги, поэтому возможный дефицит отдельных позиций не должен повлечь за собой масштабные проблемы с обеспечением.

Отвечая на вопрос о зарубежных препаратах, председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации отметил, что фармкомпании будут пытаться сдерживать цены на лекарства. Впрочем, курс доллара, цены на горючее и стоимость доставки все же будут влиять и на цены лекарственных препаратов.

"К сожалению для украинских пациентов, цена будет постепенно увеличиваться. И мы видим, согласно данным средств массовой информации, удорожание лекарственных средств уже постепенно происходит… Лучше иметь возможность лекарственное средство купить немного дороже, чем не иметь возможности вообще купить его", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее участники фармацевтического рынка предупреждали, что из-за повреждения логистической инфраструктуры запасов некоторых лекарств в отдельных аптеках может хватить всего на две-три недели.

Поэтому людям, постоянно принимающим препараты для лечения хронических заболеваний, рекомендуют по назначению врача заблаговременно иметь запас примерно на 2-3 месяца.

Российские атаки на фармацевтические объекты в Украине

Как сообщалось, в результате российской атаки 3 сентября повреждено логистический комплекс "Биокон" в Бориспольском районе Киевщины – один из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны.

После этого фармацевтическая компания "Биокон" полностью прекратила отгрузку и прием лекарств.

Также 3 сентября русская армия дважды нанесла удары по составу фармацевтической компании Teva Ukraine.

Повреждение одного из крупнейших фармацевтических составов страны от ракетной атаки 3 сентября может привести к локальным и временным перебоям с наличием конкретных препаратов в аптеках, сообщил Юрий Чертков, основатель компании Агентства медицинского маркетинга и владелец сервиса Лики.юа.

А в ночь на 8 сентября в Киеве армия РФ двумя баллистическими ракетами атаковала уже уничтоженный в 2025 году. состав одного из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции "Оптима-Фарм".

Также Россия атаковала состав "Аптеки доброго дня" - одной из крупнейших аптечных сетей Украины. Сотни тонн лекарства уничтожены в результате обстрела.