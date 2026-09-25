В Україні подорожчають ліки: чи очікувати перебою з поставкою тих чи інших препаратів

Імпортні лікарські препарати в Україні можуть поступово дорожчати через курс долара, ціни на пальне та витрати на логістику. Водночас дефіциту медикаментів не очікують.

Як пише Dilo, про це в ефірі "Київ 24" повідомив, голова правління Європейської фармацевтичної асоціації, передає УНІАН.

За його словами, попри атаки окупантів, українська фармацевтична галузь демонструє високу стійкість.

"Ми не очікуємо глобального чи великого перебою з поставкою тих чи інших препаратів, в тому числі, і вітчизняних", - підкреслив експерт.

Чому дорожчають імпортні препарати

Комаріда також зазначив, що ліки українських виробників у більшості випадків мають взаємозамінні аналоги, тому можливий дефіцит окремих позицій не повинен спричинити масштабних проблем із забезпеченням.

Відповідаючи на запитання щодо закордонних препаратів, голова правління Європейської фармацевтичної асоціації зауважив, що фармкомпанії намагатимуться стримувати ціни на ліки. Утім, курс долара, ціни на пальне та вартість доставки усе ж впливатимуть й на ціни лікарських препаратів.

"На жаль для українських пацієнтів, ціна поступово збільшуватиметься. І ми бачимо, згідно з даними засобів масової інформації, здорожчання лікарських засобів вже поступово відбувається… Краще мати можливість лікарський засіб купити трішки дорожче, ніж не мати можливості взагалі купити його", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше учасники фармацевтичного ринку попереджали, що через пошкодження логістичної інфраструктури запасів деяких ліків в окремих аптеках може вистачити лише на два-три тижні.

Тому людям, які постійно приймають препарати для лікування хронічних захворювань, рекомендують за призначенням лікаря завчасно мати запас приблизно на 2–3 місяці.

Російські атаки на фармацевтичні об'єкти в Україні

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.

Після цього фармацевтична компанія "Біокон" повністю припинила відвантаження та приймання ліків.

Також 3 вересня російська армія двічі завдала ударів по складу фармацевтичної компанії Teva Ukraine.

Пошкодження одного із найбільших фармацевтичних складів країни від ракетної атаки 3 вересня може призвести до локальних і тимчасових перебоїв із наявністю конкретних препаратів в аптеках, повідомив Юрій Чертков, засновник компанії Агентства медичного маркетинга та власник сервісу Ліки.юа.

А у ніч на 8 вересня у Києві армія РФ двома балістичними ракетами атакувала вже знищений у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм".

Також Росія атакувала склад "Аптеки доброго дня" — однієї з найбільших аптечних мереж України. Сотні тонн ліків знищені внаслідок обстрілу.