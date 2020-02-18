Эпидемия коронавируса: Зеленский пообещал привезти всех украинцев из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заберет граждан станы из Китая, где стремительно распространяется коронавирус COVID-19, несмотря на то, что есть и те, кто против такой идеи.

Об этом президент заявил на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в том числе, согласовывались детали эвакуации украинцев из Китая.

"У нас полностью контролируемая ситуация. Мы обязательно должны забирать наших граждан", — заявил он.

По его словам, для их размещения на временный карантин подготовлены несколько вариантов.

При этом, Зеленский отметил и то, что вокруг вопроса возвращения людей их эпидемиологически неблагополучной зоны появляется "дезинформация".

"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям, жителям (имеется ввиду места, где будут временно размещены эвакуированные украинцы — Delo.ua) и подбивают их перекрывать дороги. Мы с вами должны понимать — мы забираем своих граждан, которые являются такими же гражданами, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей" хочу сказать: если будете перекрывать дороги и подбивать людей, мы привезем всех наших граждан — а мы обязательно привезем их домой, потому что это наша конституционная и человеческая обязанность — я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", — заявил президент.

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Ранее Delo.ua рассказывало, как будет проходить процесс эвакуации украинцев из Китая. Специальный самолет вылетит за ними 18 февраля, и, ожидается, что вернется в Украину 20 февраля. По прибытии все эвакуированные украинцы, члены экипажа и медики, которые их сопровождали, будут отправлены на 14-дневный карантин.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 16 февраля 2020 года, в мире зарегистрированы 69 тысяч 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 тысяча 669 — летальные. Впрочем, в Украине коронавируса нет.

Ранее сообщалось, что работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, отправят на двухнедельный карантин после возвращения из Китая.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.