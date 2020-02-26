Украинцы не хотят эвакуироваться из Италии, несмотря на коронавирус — СМИ

Третий день на севере Италии предпринимают чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса, инфицированных граждан Украины не зарегистрировано.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Милане Роман Горяйнов, передает "Радио Свобода".

По словам дипломата, представители общины сохраняют спокойствие, не паникуют, не поступало ни одного обращения с просьбой помочь вернуться домой из-за эпидемии COVID-19.

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Выполняя распоряжение областной власти Ломбардии, от 25 февраля дипломатическое учреждение в Милане приостановила прием граждан на неопределенный срок во избежание скопления людей, чтобы не разносить инфекции за пределы региона, в котором обнаружена наибольшее количество инфицированных. При этом работники консульства продолжают работать в обычном режиме, телефон работает круглосуточно, выдают только неотложные документы в экстремальных случаях.

"С пятницы ни одного обращения об эвакуации не поступало. Люди только интересуются, когда восстановится прием граждан", — отметил Горяйнов.

Генконсул советует соотечественникам следовать рекомендациям местных санитарных органов и отслеживать советы МИД Украины для тех, кто планирует посетить Италию в ближайшее время.

В то же время, посол Украины в Риме Евгений Перелыгин рекомендует украинцам по возможности отложить путешествия в северные области полуострова, где зафиксированы очаги распространения вируса.

"Итальянская власть информирует нас о принятых мерах безопасности для лимитирования распространения вируса. Возможно увеличение блокпостов и зон карантина. Итальянцы работают над привлечением опыта европейских специалистов, ЕС и Международной организации здравоохранения. Главная задача — не допустить распространения вируса. Мы ждем следующих указаний", — сообщил Перелыгин.

Дипломаты сотрудничают с итальянцами об отмене или переносе международных представительских мероприятий, где должны были участвовать украинские делегации. Речь идет о бизнес-форуме в Милане "Италия — Восточная Европа", в области Марке — Форуме образовательных проектов и в Риме — мероприятии в рамках Всемирной продовольственной программы.

На пресс конференции в Риме 25 февраля премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал не бояться посещать полуостров.

"Италия — безопасная страна, где можно путешествовать и заниматься туризмом: есть только отдельные районы с ограничительными мерами. Возможно, это страна безопаснее, чем другие", — заявил Конте.

После Китая и Южной Кореи Италия стала третьей страной в мире по количеству пораженных коронавирусом. По состоянию на вторник вечером на Апеннинах зарегистрировано более 320 инфицированных в 20 провинциях. Речь идет преимущественно о двух северных областях — Ломбардии (212 случаев заражения) и Венето (38).

Умерших с диагнозом коронавирус — 11, но эксперты отмечают, что речь идет о пожилых людях со слабым иммунитетом и предварительными тяжелыми недугами, то есть, точно не установлено, стали именно вирус причиной смерти.

Среди сотни больных лиц 80 выздоравливают, 15 имеют осложнения, но в санитарных условиях они контролируемы, 5 процентов — очень тяжелые случаи, из которых 3 процента — летальные — сообщил 25 февраля на пресс конференции в Риме Вальтер Ричарде, главный представитель Всемирной организации здравоохранения здоровья.

Ранее сообщалось, что почти все украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину.

На лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице. Все они — члены экипажа.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт", — сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение Украинские может измениться. В таком случае планируют принимать соответствующие меры.

Вопрос, возвращаться в Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, отметил Коваленко.

Как сообщалось, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

Напомним, 20 февраля 2020 года в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами. Их привезли в санаторий в Новых Санжарах на двухнедельную обсервацию.