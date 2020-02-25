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В мире 1 час назад

Замглавы Минздрава Ирана заражен коронавирусом — СМИ

По словам представителя Минздрава Ирана Харирчи "находится на переднем крае борьбы с вирусом"

Замглавы Минздрава Ирана заражен коронавирусом — СМИ Замглавы Минздрава Ирана заражен коронавирусом — СМИ
Фото: Факты

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заражен коронавирусом COVID-19. Эту информацию ВВС подтвердили в Министерстве здравоохранения Ирана, передает LIGA.net.

По информации агентства, Харирчи в настоящее время находится на карантине.

Иранское информационное агентство Fars опубликовало в Twitter видео, на котором, по-видимому, сам замминистра подтверждает, что он инфицирован коронавирусом.

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Вчера чиновник участвовал в пресс-конференции. По словам журналистов, он выглядел нездоровым и постоянно вытирал лоб, а также прикрывал рот салфеткой.

По словам представителя Минздрава Ирана, Харирчи "находится на переднем крае борьбы с вирусом".

Отметим, что количество погибших от коронавируса в Иране достигло 17 человек, однако политик из города Кум, где произошла вспышка, называет другую цифру — по его данным, погибли до 50 человек. 

По официальной информации, число случаев заражения в Иране коронавирусом составляет около 95.

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