В Новых Санжарах закончился карантин для эвакуированных из Китая украинцев

В четверг, 5 марта, в Новых Санжарах в Полтавской области закончился 14-дневный период обсервации для граждан Украины и иностранцев, эвакуированных из Китая. Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

По слоавам Скалецкой, она вместе с людьми уже упаковала вещи и готова отправиться домой. Также, экс-чиновница поблагодарила сотрудников Министерства зравохранения за работу. "Хочу поблагодарить всю команду Министерства здравоохранения за ежедневную упорную работу. Мы все время были на связи, проводили скайп-конференции, подготовили ряд важных решений. А главное — провели масштабную подготовку к появлению коронавируса в Украине. Как показывает практика, медицинская система готова, алгоритмы работают", — написала Зоряна Скалецкая.

Ни у кого из людей пребывающих на обсервации коронавирус не был обнаружен.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В день окончания карантина в Новые Санжары прибыл президент Владимир Зеленский. Его сопровождали глава Офиса президента Андрей Ермак и министр внутренних дел Арсен Аваков. Прибыв в санаторий МВД, Зеленский поблагодарил Нацгвардию, МВД, губернатора Полтавы, Минздрав и журналистов.

Уже бывшую главу Минздрава Зоряну Скалецкую, которая также жила в санатории эти две недели, президент обнял со словами: "Я не боюсь". .

Эвакуированные из Китая граждане Украины разъежаются по домам, а иностранцами займутся посольства.

Напомним, 20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра вспышки коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД "Новые Санжары" в Полтавской области.

В день их прибытия в Новые Санжары местные жители устоили акции протеста против размещения эвакуированных из Китая в их неселенном пункте. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. По данным МВД, из-за беспорядков травмы получили более 10 полицейских. Из-за протестов в поселке задержали 24 человека. Кроме местных жителей в беспорядках принимали участие и иногородние подстрекатели.