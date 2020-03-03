Протесты в Новых Санжарах: полиция расследует 8 уголовных дел

Полиция Полтавской области расследует 8 уголовных производств по фактам правонарушений митингующих возле медицинского центра "Новые Санжары" из-за размещения там эвакуированных из пораженного коронавирусом китайского Уханя граждан.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

По данным правоохранителей, на сегодняшний день подозрения в совершении преступлений получили 10 человек.

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В частности, расследование продолжается в 8 производствах, открытых по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

- часть 1 статья 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия);

- статья 293 (групповое нарушение общественного порядка);

- часть 2 статья 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

- статья 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего);

- часть 1 статьи 294 (массовые беспорядки);

- статья 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку);

- часть 1 статьи 296 (хулиганство).

Ранее пятерым фигурантам вручили подозрения в совершении массовых беспорядков (статья 294 УК Украины). При этом четверых из них взяли под ночной домашний арест, а ходатайство об избрании меры пресечения для пятого лица суд не удовлетворил.

Домашний арест с запретом покидать место жительства ночью получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского (статья 348 УК Украины).

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Известно, что на сегодня еще двум лицам сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий (статья 296 УК Украины) и двум фигурантам вручили подозрения в блокировании транспортных коммуникаций (статья 279 УК Украины).

Напомним, 20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра вспышки коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД "Новые Санжары" в Полтавской области.

Однако этому предшествовали протесты местных жителей, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. По данным МВД, из-за беспорядков травмы получили более 10 полицейских. Из-за протестов в поселке задержали 24 человека. Накануне в Новые Санжары отправился глава СНБО Алексей Данилов. По его словам, среди организаторов беспорядков из-за карантина были профессиональные подстрекатели, которые к Новым Санжарам "не имеют никакого отношения".