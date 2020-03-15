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Война на Донбассе: за минувшую неделю погибли 5 украинских военных

Еще 16 бойцов ООС получили ранения

Война на Донбассе: за минувшую неделю погибли 5 украинских военных Война на Донбассе: за минувшую неделю погибли 5 украинских военных
Богдан Петренко - умер в больнице после ранения в зоне ООС. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Пятеро военнослужащих операции Объединенных сил погибли и еще 16 — получили ранения на востоке Украины в течение недели.

Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Пока нет реального прекращения огня, я буду публиковать еженедельную ветку о продолжающейся российской агрессии против Украины. За прошедшую неделю: 16 украинских военных ранены, 5 — убиты на передовой или умерли в больнице", — написал Кулеба в микроблоге.

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При этом глава МИД опубликовал имена, фотографии и биографии погибших украинских воинов.

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Напомним, с начала суток 10 марта боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий 3 украинских военных погибли, 7 получили ранения, двое — боевые травмы.

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