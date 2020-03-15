Война на Донбассе: за минувшую неделю погибли 5 украинских военных

Пятеро военнослужащих операции Объединенных сил погибли и еще 16 — получили ранения на востоке Украины в течение недели.
Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Пока нет реального прекращения огня, я буду публиковать еженедельную ветку о продолжающейся российской агрессии против Украины. За прошедшую неделю: 16 украинских военных ранены, 5 — убиты на передовой или умерли в больнице", — написал Кулеба в микроблоге.
As long as there"s no real ceasefire, I will be posting a weekly thread #TheWarGrindsOn on the ongoing Russian aggression against Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2020
Over the past week:
16 Ukrainian military wounded;
5 killed at the frontline or died in hospital.
Below are their names, photos, bios ⬇️
При этом глава МИД опубликовал имена, фотографии и биографии погибших украинских воинов.
Напомним, с начала суток 10 марта боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий 3 украинских военных погибли, 7 получили ранения, двое — боевые травмы.