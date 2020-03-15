Война на Донбассе: за минувшую неделю погибли 5 украинских военных

Пятеро военнослужащих операции Объединенных сил погибли и еще 16 — получили ранения на востоке Украины в течение недели.

Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Пока нет реального прекращения огня, я буду публиковать еженедельную ветку о продолжающейся российской агрессии против Украины. За прошедшую неделю: 16 украинских военных ранены, 5 — убиты на передовой или умерли в больнице", — написал Кулеба в микроблоге.

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As long as there"s no real ceasefire, I will be posting a weekly thread #TheWarGrindsOn on the ongoing Russian aggression against Ukraine.



Over the past week:



16 Ukrainian military wounded;

5 killed at the frontline or died in hospital.



Below are their names, photos, bios ⬇️ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2020

При этом глава МИД опубликовал имена, фотографии и биографии погибших украинских воинов.

Напомним, с начала суток 10 марта боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий 3 украинских военных погибли, 7 получили ранения, двое — боевые травмы.