Зеленский провел встречу с Макроном и новым канцлером Германии: обсуждали Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря провел встречу в Брюсселе с новым федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, стороны обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе и другие вопросы.

Зеленский снова напомнил европейским лидерам об угрозе военного вторжения России в Украину. В свою очередь Шольц и Макрон заявили, что они поддерживают Украину и последовательную работу в рамках переговоров в Нормандском формате.

"Ожидаю, что российские войска и вооружение будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", – сказал Зеленский президенту Франции и канцлеру Германии.

В конечном итоге Зеленский, Шольц и Макрон договорились продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

Президент Украины отметил, что это важно для принятия мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта на Донбассе. Зеленский уточнил, что он имеет ввиду обеспечение соблюдения режима прекращения огня, освобождение военнопленных и открытие двух новых пунктов пропуска.

Европейские лидеры также призвали Россию к возобновлению конструктивной работы в Нормандском формате.

В свою очередь президент России Владимир Путин во время общения с Макроном 14 декабря потребовал гарантий, которые сдержат продвижение НАТО и размещение сил Альянса на территории Украины.

В Кремле сообщили, что Путин считает размещение военных сил НАТО на территории Украины угрозой России.

Ранее Путин и президент США Джозеф Байден провели переговоры в формате видеоконференции. Тогда американский лидер сказал Путину, что Москва столкнется с "серьезными последствиями", если нападет на Украину.

Из-за опасений по поводу вторжения России в Украину премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонил Путину 13 декабря. Во время разговора Джонсон подчеркнул, что Великобритания поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.