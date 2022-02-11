Зеленский поручил увеличить силы теробороны до 2 миллионов человек

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу увеличить количество военных в силах территориальной обороны до 2 миллионов человек.

Об этом 11 февраля сообщил секретарь Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга по итогам выездного заседания в Харькове.

"Мы должны максимально увеличить количество наших военных, которые будут заниматься непосредственно территориальной обороной. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины поставил задачу — количество членов территориальной обороны должно превышать 2 млн человек", - рассказал Данилов.

По его словам, это решение поддержали все члены СНБО, так как речь идет о силах подразделений, которые "будут защищать Украину в случае необходимости".

Отметим, что также 11 февраля Зеленский дал аналогичное поручение местным властям областей и городов, в том числе Киеву. Во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове гарант подчеркнул, что если его поручения не выполнят, то он примет кадровые решения.

При этом президент призвал руководство областей и городов провести консультации с военными, прежде чем увеличивать силы теробороны.

Ранее Зеленский подписал указ, которым поручил за три года увеличить численность Вооруженных сил на 100 тысяч человек профессиональной армии.

Этим же указом президент поручил Кабинету министров отменить призыв граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Однако позже министр обороны Алексей Резников объяснил, что в качестве альтернативы срочной службы введут краткосрочную, сроком на 3-4 месяца и будет она назваться "интенсивная военная подготовка".