В Украине отменят призыв на срочную службу: что предлагается взамен

С 1 января 2024 года в Украине планируют полностью отменить призыв на срочную воинскую службу.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства.

По словам главы Минобороны, в качестве альтернативы будет введена краткосрочная, сроком на 3-4 месяца, интенсивная военная подготовка.

Резников отметил, что, пройдя такую подготовку, молодые люди не будут призываться. Вместо этого они получат базовые военные навыки.

"С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов. На сегодняшний день уже есть расчеты и обоснование различных моделей выполнения указа", – рассказал Резников.

Министр добавил, что для реализации этих шагов Кабинет министров в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров отменить призыв граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Таким образом, по мнению Зеленского, Украина перейдет к формированию Вооруженных сил Украины на профессиональной основе.

Напомним, по данным американского рейтинга военной мощи Global Firepower Index 2022, украинская армия поднялась на три позиции в мировом рейтинге военной мощи, обогнав Польшу и Канаду.