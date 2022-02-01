В Украине собираются отменить призыв на срочную военную службу: Зеленский назвал дату

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров отменить призыв граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Соответствующий указ №36/202 "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии" глава государства подписал 1 февраля.

"Обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", — сказано в пункте поручения президента правительству.

Таким образом, по словам Зеленского, Украина перейдет к формированию Вооруженных сил Украины на профессиональной основе.

Кроме того, гарант поручил Министерству обороны Украины сформировать систему специальной подготовки и переподготовки военнослужащих, заключивших долгосрочные контракты. А срок действия контрактов при этом увеличат.

Указ указ №36/202 Зеленский подписал во время выступления на открытии седьмой сессии Верховной Рады IX созыва.

Кроме отмены срочной службы подписанный Зеленским указ предусматривает:

поэтапное увеличение численности ВСУ в период с 2022 по 2025 годы на 100 000 человек;



увеличение заработных плат всем военным до уровня, не ниже трех минимальных (по состоянию на 1 февраля минимальная зарплата составляет 6 500 гривен);



переход Украины к основам профессиональной армии;

увеличение срока действия контрактной службы;

разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей;

систему карьерного роста офицеров;

создание дополнительных 20 бригад Вооруженных сил.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 1 февраля.

Напомним, по данным американского рейтинга военной мощи Global Firepower Index 2022, украинская армия поднялась на три позиции в мировом рейтинге военной мощи, обогнав Польшу и Канаду.