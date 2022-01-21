В Кабмине пересмотрят вопрос постановки женщин на военный учет

Министерство юстиции и Министерство обороны Украины рассмотрят отмену обязательной постановки на военный учет женщин.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко, соответствующее поручение после его депутатского обращения дал премьер Денис Шмыгаль.

По словам Гончаренко, кроме обращения к премьеру он подал в Верховную Раду законопроект об отмене обязательного взятия на военный учет женщин.

"В частности, предлагаю вернуть нормы, где было определено, что на учет берутся женщины, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности. Боремся с этой нелепой нормой, которая наделала шума", – написал Гончаренко.

Ранее Министерство обороны заявило о расширении перечня профессий для постановки женщин на воинский учет. В ведомстве заявили, что если женщина входит в список профессий и пригодна к службе по возрасту и состоянию здоровья, то она обязана встать на учет.

Позднее в ведомстве также разъяснили, что беременные женщины и/или женщины с малолетними детьми тоже должны встать на военный учет.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поспешил заверить, что "бежать в военкомат" женщинам не нужно, этот процесс будет происходить планово и постепенно.

После этого глава комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич заявил, что Минобороны сократит список профессий и специализаций, по которому женщины должны встать на воинский учет.

Тем временем накануне набрала в рекордные сроки необходимые 25 тысяч голосов электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому с требованием обеспечить отмену этого нововведения.

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