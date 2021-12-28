"Слуги народа" предлагают сделать воинский учет женщин добровольным

59 депутатов Верховной Рады, подавляющее большинство которых из фракции "Слуга народа" предлагают парламенту установить добровольность постановки женщин на воинский учет.

Соответствующий законопроект №6482 внесен в Раду 28 декабря. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует, однако из него названия следует, что он предполагает лишь изменение статьи 1 закона о воинской обязанности и военной службе.

Как пояснил в своем Telegram-канале основной инициатор законопроекта Максим Бужанский (СН), в нем речь идет о том, что на воинский учет женщины становятся только добровольно, за исключением медиков.

"Извините, дорогие женщины" - все, что могу сказать по поводу этой инициативы чиновников из Минобороны", - добавил нардеп.

Напомним, что неделей ранее Министерство обороны заявило о расширении перечня профессий для постановки женщин на воинский учет. В ведомстве заявили, что если женщина входит в список профессий и пригодна к службе по возрасту и состоянию здоровья, то она обязана стать на учет. Позже в ведомстве также разъяснили, что беременные женщины и/или женщины с малолетними детьми тоже должны встать на военный учет.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный поспешил заверить, что "бежать в военкомат" женщинам не нужно, этот процесс будет происходить планово и постепенно.

После этого глава комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич заявил, что Минобороны сократит список профессий и специализаций, по которому женщины должны встать на воинский учет.

Тем временем накануне набрала в рекордные сроки необходимые 25 тысяч голосов электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому с требованием обеспечить отмену этого нововведения.