На военный учет можно будет встать онлайн — замминистра обороны

В Министерстве обороны планируют автоматизировать процесс военного учета украинцев. Процедуру хотят перевести в онлайн-формат, что сделает процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр.

Она подчеркнула, что новый закон о военном учете женщин не был неожиданным. По ее словам, такое решение правительство приняло лишь ради того, чтобы "навести порядок" в учете, а также обновить и усовершенствовать его.

"Военный учет женщин был и раньше. Например, постановлением КМУ от 1994 года предполагалось около 40 профессий/специальностей, которые являлись основанием для взятия женщин на военный учет. Что интересно, до 2008 года было запрещено обнародовать это постановление", — отметила Маляр.

Она пояснила, что необходимо "навести порядок в военном учете и знать потенциал. Ведь одной из многих проблем, которая стала очевидной в 2014-м, это разрушенная система военного учета".

"Нужно ли уже завтра идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы)? Нет. На это есть целый 2022 год", — заметила Маляр.

Заместитель министра обороны также подчеркнула, что Генеральный штаб в течение 2022 года создаст ряд документов, которые сделают процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться существующие нормы.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн-формат и автоматизировать этот процесс в части, в которой это будет технически возможно", — отметила Маляр.

Напомним, накануне Минобороны заявило о расширении перечня профессий для постановки женщин на воинский учет. В нынешний список таких профессий входят фотографы, операторы, журналисты, переводчики, пиарщики, каменщики, плотники, столяры, метеорологи, акушеры, библиотекари и многие другие.

В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный пояснил, что со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет, а что касается сборов военнообязанных, рассматривается возможность ввести переходную норму: на учения женщины будут ездить исключительно по желанию.

Ранее заместитель министра обороны Наталья Воронкова сообщила, что для того, чтобы поставить женщину на воинский учет, требуются: паспорт, идентификационный код, военно-учетный документ, свидетельство о рождении детей.

Отметим, в Министерстве обороны заявили, что встать на военный учет обязаны женщины в возрасте 18-60 лет, даже беременные и с детьми до трех лет.

Также петиция с требованием отменить приказ Министерства обороны об обязательном воинском учете для женщин набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.