Байден после обстрела Станицы Луганской выступит на Совбезе ООН по Украине

Президент США Джозеф Байден после обострения на Донбассе и обстрела Станицы Луганской решил выступить на Совбезе ООН по Украине, для чего изменил планы своих поездок, сообщает Reuters.

Джозеф Байден выступит на Совете безопасности ООН - решение президента США связано с эскалацией конфликта на Донбассе.

"На местах имеются свидетельства того, что Россия движется к неизбежному вторжению. Это решающий момент", — заявила журналистам посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Другие официальные лица США также говорят об угрозе российского вторжения

"Мы видим, как они используют больше боевых и вспомогательных самолетов. Мы видим, как они повышают свою готовность в Черном море", — сказал министр обороны Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Заседание Совбеза ООН по Украине состоится 17 февраля.

Ранее в Вашингтоне называли датой нападения 16 февраля, но этот день прошел спокойно — началась разрядка и на нее позитивно отреагировали рынки. Но 17 утром произошел обстрел детсада и лицея в Луганской области, ОБСЕ зафиксировала массовые нарушения режима прекращения огня. На фоне новостей об эскалации конфликта курс гривни снова начала падать.