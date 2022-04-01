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Німеччина заблокувала обмін податковими даними з Білоруссю та РФ
Влада Німеччини призупинила обмін інформацією з російськими та білоруськими податковими органами.
Про це міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндгрен повідомив свого українського колегу Сергія Марченка, передає Spiegel.
У виданні зазначають, що після затвердження цього рішення Німеччина більше не компенсуватиме прибутковий податок російських громадян та фірм, зареєстрованих у фінансових відомствах країни.
В Spiegel вважають, що це позитивно позначиться на можливості уникати подвійного оподаткування.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами Ліндгрена, Німеччина підтримає виключення РФ та Білорусі з усіх органів Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
"Ми налаштовані завдавати Росії та Білорусі подальших економічних збитків", – підкреслив Ліндер у листі Марченку.
Раніше Великобританія оголосила про призупинення обміну податковою інформацією з Росією та Білоруссю "в рамках постійних зусиль щодо заподіяння економічного болю режиму президента Путіна".
Нагадаємо, Німеччина активувала режим раннього попередження надзвичайної ситуації на випадок припинення постачання газу з Росії.
Таке рішення ухвалено на тлі загроз Путіна перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ у рублях.
Раніше повідомлялося, що в Україну після затримок відправлено додаткові партії зенітних ракет "Стріла", які перебували на озброєнні біля колишньої НДР.