Німеччина заблокувала обмін податковими даними з Білоруссю та РФ

Влада Німеччини призупинила обмін інформацією з російськими та білоруськими податковими органами.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндгрен повідомив свого українського колегу Сергія Марченка, передає Spiegel.

У виданні зазначають, що після затвердження цього рішення Німеччина більше не компенсуватиме прибутковий податок російських громадян та фірм, зареєстрованих у фінансових відомствах країни.

В Spiegel вважають, що це позитивно позначиться на можливості уникати подвійного оподаткування.

За словами Ліндгрена, Німеччина підтримає виключення РФ та Білорусі з усіх органів Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

"Ми налаштовані завдавати Росії та Білорусі подальших економічних збитків", – підкреслив Ліндер у листі Марченку.

Раніше Великобританія оголосила про призупинення обміну податковою інформацією з Росією та Білоруссю "в рамках постійних зусиль щодо заподіяння економічного болю режиму президента Путіна".

Нагадаємо, Німеччина активувала режим раннього попередження надзвичайної ситуації на випадок припинення постачання газу з Росії.

Таке рішення ухвалено на тлі загроз Путіна перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ у рублях.

Раніше повідомлялося, що в Україну після затримок відправлено додаткові партії зенітних ракет "Стріла", які перебували на озброєнні біля колишньої НДР.