Германия заблокировала обмен налоговыми данными с Беларусью и РФ

Власти Германии приостановили обмен информацией с российскими и белорусскими налоговыми органами.

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Об этом министр финансов Германии Кристиан Линдгрен сообщил своему украинскому коллеге Сергею Марченко, передает Spiegel.

В издании отмечают, что после утверждения этого решения Германия больше не будет компенсировать подоходный налог российских граждан и фирм, зарегистрированных в финансовых ведомствах страны.

В Spiegel считают, что это положительно скажется на возможности избегать двойного налогообложения.

По словам Линдгрена, Германия поддержит исключение РФ и Беларуси из всех органов Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

"Мы настроены наносить России и Беларуси дальнейший экономический ущерб", – подчеркнул Линдер в письме Марченко.

Ранее Великобритания объявила о приостановлении обмена налоговой информацией с Россией и Беларусью "в рамках постоянных усилий по причинению экономической боли режиму президента Путина".

Напомнис, Германия активировала режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из России.

Такое решение принято на фоне угроз Путина перекрыть газовый вентиль, если Европа откажется платить за газ в рублях.

Ранее сообщалось, что в Украину после задержек отправлены дополнительные партии зенитных ракет "Стрела", которые находились на вооружении у бывшей ГДР.